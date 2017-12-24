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    На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек. митинги и протесты, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек

    На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек

    На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек

    На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

      • Около 300 человек, половина из которых журналисты и блогеры, пришли сегодня в Лермонтовский сквер, где проходит акция, не согласованная властями Москвы. Половина из явившихся — журналисты.

      В московском управлении МВД сообщили, что митинг в Лермонтовском сквере судом был признан незаконным. Полицейские, которые собрали материал на организаторов акции, намерены возбудить дело об административном правонарушении.

      Ранее правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе Лермонтовского сквера. Участников призывали освободить дорогу и не мешать проходу граждан. А главе муниципального округа Красносельский Илье Яшине было направлено уведомление о недопустимости проведения массового мероприятия, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.

      Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы: «Сегодня глава муниципального округа Красносельский И.Яшин издал распоряжение о проведении с 15 до 18 часов 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом собрания жителей муниципального округа».

      Яшину было внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Однако сам глава муниципалитета настаивал, что собрание жителей округа, которое он анонсировал как праздник в честь «Дня свободных выборов», не требует согласования со столичными властями.

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