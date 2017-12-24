На митинг Яшина в центре Москвы пришли 300 человек

Около 300 человек, половина из которых журналисты и блогеры, пришли сегодня в Лермонтовский сквер, где проходит акция, не согласованная властями Москвы. Половина из явившихся — журналисты.
В московском управлении МВД сообщили, что митинг в Лермонтовском сквере судом был признан незаконным. Полицейские, которые собрали материал на организаторов акции, намерены возбудить дело об административном правонарушении.
Ранее правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе Лермонтовского сквера. Участников призывали освободить дорогу и не мешать проходу граждан. А главе муниципального округа Красносельский Илье Яшине было направлено уведомление о недопустимости проведения массового мероприятия, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.
Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы: «Сегодня глава муниципального округа Красносельский И.Яшин издал распоряжение о проведении с 15 до 18 часов 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом собрания жителей муниципального округа».
Яшину было внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Однако сам глава муниципалитета настаивал, что собрание жителей округа, которое он анонсировал как праздник в честь «Дня свободных выборов», не требует согласования со столичными властями.
Ранее правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе Лермонтовского сквера. Участников призывали освободить дорогу и не мешать проходу граждан. А главе муниципального округа Красносельский Илье Яшине было направлено уведомление о недопустимости проведения массового мероприятия, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.
Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы: «Сегодня глава муниципального округа Красносельский И.Яшин издал распоряжение о проведении с 15 до 18 часов 24 декабря на территории сквера Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом собрания жителей муниципального округа».
Яшину было внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Однако сам глава муниципалитета настаивал, что собрание жителей округа, которое он анонсировал как праздник в честь «Дня свободных выборов», не требует согласования со столичными властями.
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