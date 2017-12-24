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    В Подмосковье шесть человек погибли под колесами поездов

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Подмосковье шесть человек погибли под колесами поездов

    В Подмосковье шесть человек погибли под колесами поездов

    В Подмосковье шесть человек погибли под колесами поездов
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • За выходные жертвами несчастных случаев на железных дорогах в Подмосковье стали четыре женщины и двое мужчин.

    Первый случай произошел накануне, 23 декабря, днем на станции «Весенняя» Курского направления. Пожилая женщина погибла под колесами скоростного поезда, ехавшего из Москвы в Белгород.

    А позднее в субботу мужчина попал под колеса электрички на платформе «Ильинская» Казанского направления.

    Вечером в субботу, 23 декабря, еще один несчастный случай произошел на станции «Сергиев Посад» Ярославского направления. Женщина получила смертельные травмы на пешеходном настиле.

    В ночь на 24 декабря под поезд, который ехал из Москвы в Брест, попал мужчина 1991 года рождения, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

    Кроме того, сегодня в районе платформы «Удельная» электричка сбила двух пожилых женщин, которые переходили пути в неположенном месте. В результате пенсионерки погибли, передает «Интерфакс».

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