Режиссер Гильермо Дель Торо рассказал о страшной встрече с НЛО

Режиссер «Хеллбоя» и «Лабиринта Фавна» Гильермо Дель Торо заявил, что однажды видео настоящий НЛО, и это сильно его напугало.
Гильермо Дель Торо в интервью The Hollywood Reporter рассказал о своем сверхъестественном опыте. Режиссер заявил, что однажды видел летающую тарелку и это случилось во время пивной вечеринки. Дель Торо сидел в автомобиле со своим приятелем и пил пиво, внезапно на горизонте появился светящийся объект.
Гильермо Дель Торо, режиссер: «Это прозвучит как бред, но я видел НЛО. Он был ужасно спроектирован. Мы с приятелем решили тогда просто выпить, посмотреть на звезды и поболтать у шоссе Гвадалахары. Мы были единственными на автостраде и тут увидели в темноте свет, объект двигался очень быстро».
Мужчины начали кричать и включили фары, тогда, по словам режиссера сияющий объект меньше чем за секунду преодолел расстояние в километр и подлетел очень близко. Внешний вид разочаровал режиссера.
Гильермо Дель Торо: «Это была летающая тарелка, такой заезженный образ. С мигающими огнями. Это так грустно: я бы хотел сказать вам, что они не такие, какими вы их себе представляете. Но, к сожалению, они именно такие».
Тем не менее Дель Торо признался, что они с другом испытали настоящий «первобытный страх», завели машину и вдавили педаль газа в пол, однако НЛО еще некоторое время преследовал их автомобиль.
Гильермо Дель Торо — мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель. Родился в Мексике, в городе Гвадалахара, в 1997 перебрался с семьей в Америку в качестве экспатрианта. Сейчас живет в Калифорнии. Мировую известность получил в 93-м году после выхода на экраны фильма «Хронос» — современной саги о вампирах. В 2001-м снял знаменитый фильм ужасов «Хребет Дьявола». Через год на экраны вышло продолжение знаменитого «Блейда», сиквел «Блейд 2». Фильму сопутствовал потрясающий успех и огромные кассовые сборы. А в 2006-м Дель Торо снял оскароносный фильм «Лабиринт Фавна».
Гильермо Дель Торо, режиссер: «Это прозвучит как бред, но я видел НЛО. Он был ужасно спроектирован. Мы с приятелем решили тогда просто выпить, посмотреть на звезды и поболтать у шоссе Гвадалахары. Мы были единственными на автостраде и тут увидели в темноте свет, объект двигался очень быстро».
Мужчины начали кричать и включили фары, тогда, по словам режиссера сияющий объект меньше чем за секунду преодолел расстояние в километр и подлетел очень близко. Внешний вид разочаровал режиссера.
Гильермо Дель Торо: «Это была летающая тарелка, такой заезженный образ. С мигающими огнями. Это так грустно: я бы хотел сказать вам, что они не такие, какими вы их себе представляете. Но, к сожалению, они именно такие».
Тем не менее Дель Торо признался, что они с другом испытали настоящий «первобытный страх», завели машину и вдавили педаль газа в пол, однако НЛО еще некоторое время преследовал их автомобиль.
Гильермо Дель Торо — мексиканский кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель. Родился в Мексике, в городе Гвадалахара, в 1997 перебрался с семьей в Америку в качестве экспатрианта. Сейчас живет в Калифорнии. Мировую известность получил в 93-м году после выхода на экраны фильма «Хронос» — современной саги о вампирах. В 2001-м снял знаменитый фильм ужасов «Хребет Дьявола». Через год на экраны вышло продолжение знаменитого «Блейда», сиквел «Блейд 2». Фильму сопутствовал потрясающий успех и огромные кассовые сборы. А в 2006-м Дель Торо снял оскароносный фильм «Лабиринт Фавна».
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