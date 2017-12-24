Николай Басков попросил у Деда Мороза элитный особняк

Золотой голос российской эстрады пакует чемоданы. Из квартиры в центре Москвы Николай Басков мечтает перебраться в настоящий дворец и свить родовое гнездо.
Золотой голос российского шоу-бизнеса по мелочам не разменивается. Вот и на Новый год Николай Басков заказывает Деду Морозу не абы что, а роскошный замок в любимом имперском стиле.
Николай Басков: «Дом очень хочу, может кто-нибудь подарит?»
Коллеги Баскова — и Филипп Киркоров, и Алла Пугачёва — давно живут в собственных особняках королевского размаха. Императора отечественной сцены вполне объяснимо гложет зависть: почему у него до сих пор нет элитной усадьбы? Сейчас Николай Басков живет в пятикомнатной квартире в центре столицы. Назвать хоромы артиста скромными язык не повернется. По самым приблизительным подсчетам стоимость жилья Баскова — 60 миллионов рублей. И это без учета баснословно дорогого интерьера, который проектировал давний друг — дизайнер Валентин Юдашкин.
Николай Басков: «Потому что я транжира, очень много трачу!»
Басков жалуется: деньги утекают как песок сквозь пальцы. Сейчас артист каждую копейку вносит в ремонт квартиры, ведь императору эстрады нужны не только первоклассные материалы, но и самые лучшие бригадиры.
Поскольку в квартиру Николай Басков вкладывает не только деньги, но и душу, продавать он жилплощадь явно не собирается. Денег на покупку новой недвижимости уже нет, а потому желанный подарок — замок в элитном районе — артиста устроит в любой «комплектации». Басков обещает: мериться башнями с Примадонной и Галкиным он не будет.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Николай Басков: «Дом очень хочу, может кто-нибудь подарит?»
Коллеги Баскова — и Филипп Киркоров, и Алла Пугачёва — давно живут в собственных особняках королевского размаха. Императора отечественной сцены вполне объяснимо гложет зависть: почему у него до сих пор нет элитной усадьбы? Сейчас Николай Басков живет в пятикомнатной квартире в центре столицы. Назвать хоромы артиста скромными язык не повернется. По самым приблизительным подсчетам стоимость жилья Баскова — 60 миллионов рублей. И это без учета баснословно дорогого интерьера, который проектировал давний друг — дизайнер Валентин Юдашкин.
Николай Басков: «Потому что я транжира, очень много трачу!»
Басков жалуется: деньги утекают как песок сквозь пальцы. Сейчас артист каждую копейку вносит в ремонт квартиры, ведь императору эстрады нужны не только первоклассные материалы, но и самые лучшие бригадиры.
Поскольку в квартиру Николай Басков вкладывает не только деньги, но и душу, продавать он жилплощадь явно не собирается. Денег на покупку новой недвижимости уже нет, а потому желанный подарок — замок в элитном районе — артиста устроит в любой «комплектации». Басков обещает: мериться башнями с Примадонной и Галкиным он не будет.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!».
Комментарии