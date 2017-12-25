Ректор ВШЭ Кузьминов: государство чрезмерно разрослось, государству нужно сокращаться

В условиях, когда население страны стареет, а доля молодых сокращается, Россия не может мириться с потерями, которые несет
из-за того, что не каждый человек работает так, как мог бы работать. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. НТВ публикует полную видеоверсию его беседы с Кириллом Поздняковым.
Ярослав Кузьминов: «Для нашей страны ключевая проблема — это, конечно, та доля выпускников школ, которые оканчивают ее с низкими компетенциями, плохо освоив ключевые предметы. У нас таких 28%. И это практически соответствует той доле российского трудоспособного населения, которая зарабатывает очень мало. Зарабатывает не более двух прожиточных минимумов. Или частично работает, частично не работает, перебивается. Или вообще не имеет работы. Или находится в местах заключения. То есть вот эта группа работников, которая дает экономике страны меньше, чем страна через свой социальный сервис, правоохранительный и так далее тратит. Это серьезная проблема».
По словам Кузьминова, для того чтобы снизить долю «неуспешных» вдвое, потребуются серьезные вложения в образование, а также разработка комплекса мер по их трудоустройству, включая долгосрочные гражданские контракты, аналогичные тем, которые хорошо себя зарекомендовали в армии.
Считать слово «либерал» ругательным, по мнению Кузьминова, заблуждение, которое можно объяснить разве что фантомными болями от случившегося в 90-е, когда страна ринулась на рынок, и многие от этого проиграли. Схожие фантомы преследуют нас и в политике: мы держимся за плоскую шкалу налогообложения, хотя прогрессивная могла бы стать ответом на главный общественный запрос.
Ярослав Кузьминов: «Ну, даже если всем поровну, этого недостаточно. Нам нужно перераспределение в пользу слабых. Тогда общество будет стабилизировано, тогда мы будем ощущать, что общество едино. И те, кто будет платить больше, потому что они будут понимать, что они помогают тем, кто слабее, и те, кто слабее, кто зарабатывает мало, потому что они чувствуют, что они несут большую нагрузку. Ощущение справедливости — это то, что общество скрепляет».
Человек должен свое государство воспринимать как государство справедливое, отметил Кузьминов, а справедливое государство не просто обеспечивает равные возможности в образовании или здравоохранении, оно должно стимулировать «социальное перемешивание»: поддерживать слабых, в том числе создавая для них преференции при поступлении в престижные ВУЗы.
Что касается пенсионной системы, то, по мнению Кузьминова, в силу объективных причин нагрузка на нее со временем будет только возрастать, и для того чтобы система устояла, необходимы изменения: это и пересмотр возрастной планки, и избавление от неэффективных трат государства, и сокращение армии чиновников.
Ярослав Кузьминов: «Я считаю, что у нас государство чрезмерно разрослось, государству нужно сокращаться, сокращать объем своей ответственности, объем обязательств, в первую очередь — контрольно-надзорных. У нас огромная армия чиновников контролирует каждый шаг, который делают граждане, учреждения, предприниматели. Давайте все это сокращать. Когда бюджет государства — несколько триллионов рублей — будет уполовинен, тогда государство достигнет эффективности. Но я боюсь, что это займет лет 10».
Поэтому, считает Кузьминов, у государства нет других вариантов, кроме как постепенно поднимать пенсионный возраст.
Ярослав Кузьминов: «Поэтому вот я просто, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме как постепенный подъем пенсионного возраста. Не для нынешних пенсионеров, конечно, а для тех, кому сейчас 50 примерно. Ну, сказать, что ты там уйдешь на пенсию, девушка, не в 55, а в 60, хотя тебе сейчас 48».
Только отказом от неэффективных трат пенсионную систему накачать невозможно. В этом случае постепенный подъем пенсионного возраста становится практически неизбежным, подчеркнул Кузьминов.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
По словам Кузьминова, для того чтобы снизить долю «неуспешных» вдвое, потребуются серьезные вложения в образование, а также разработка комплекса мер по их трудоустройству, включая долгосрочные гражданские контракты, аналогичные тем, которые хорошо себя зарекомендовали в армии.
Считать слово «либерал» ругательным, по мнению Кузьминова, заблуждение, которое можно объяснить разве что фантомными болями от случившегося в 90-е, когда страна ринулась на рынок, и многие от этого проиграли. Схожие фантомы преследуют нас и в политике: мы держимся за плоскую шкалу налогообложения, хотя прогрессивная могла бы стать ответом на главный общественный запрос.
Ярослав Кузьминов: «Ну, даже если всем поровну, этого недостаточно. Нам нужно перераспределение в пользу слабых. Тогда общество будет стабилизировано, тогда мы будем ощущать, что общество едино. И те, кто будет платить больше, потому что они будут понимать, что они помогают тем, кто слабее, и те, кто слабее, кто зарабатывает мало, потому что они чувствуют, что они несут большую нагрузку. Ощущение справедливости — это то, что общество скрепляет».
Человек должен свое государство воспринимать как государство справедливое, отметил Кузьминов, а справедливое государство не просто обеспечивает равные возможности в образовании или здравоохранении, оно должно стимулировать «социальное перемешивание»: поддерживать слабых, в том числе создавая для них преференции при поступлении в престижные ВУЗы.
Что касается пенсионной системы, то, по мнению Кузьминова, в силу объективных причин нагрузка на нее со временем будет только возрастать, и для того чтобы система устояла, необходимы изменения: это и пересмотр возрастной планки, и избавление от неэффективных трат государства, и сокращение армии чиновников.
Ярослав Кузьминов: «Я считаю, что у нас государство чрезмерно разрослось, государству нужно сокращаться, сокращать объем своей ответственности, объем обязательств, в первую очередь — контрольно-надзорных. У нас огромная армия чиновников контролирует каждый шаг, который делают граждане, учреждения, предприниматели. Давайте все это сокращать. Когда бюджет государства — несколько триллионов рублей — будет уполовинен, тогда государство достигнет эффективности. Но я боюсь, что это займет лет 10».
Поэтому, считает Кузьминов, у государства нет других вариантов, кроме как постепенно поднимать пенсионный возраст.
Ярослав Кузьминов: «Поэтому вот я просто, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме как постепенный подъем пенсионного возраста. Не для нынешних пенсионеров, конечно, а для тех, кому сейчас 50 примерно. Ну, сказать, что ты там уйдешь на пенсию, девушка, не в 55, а в 60, хотя тебе сейчас 48».
Только отказом от неэффективных трат пенсионную систему накачать невозможно. В этом случае постепенный подъем пенсионного возраста становится практически неизбежным, подчеркнул Кузьминов.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ сегодня после «Итогов дня».
Комментарии