В Коми автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на автодороге в Республике Коми. Пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.
Авария произошла ночь на 24 декабря в Сысольском районе на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук. Автобус направлялся из Великого Устюга в Чебоксары.
По данным СУ СКР по региону, из 49 находившихся в салоне человек пострадали 12, четверо из них несовершеннолетние. С различными травмами гноспитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.
Проводится доследственная проверка.
По данным СУ СКР по региону, из 49 находившихся в салоне человек пострадали 12, четверо из них несовершеннолетние. С различными травмами гноспитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.
Проводится доследственная проверка.
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