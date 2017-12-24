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    В Коми автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

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    • Фото: Республика Коми - Гражданский патруль / vk.com
    В Коми автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

    В Коми автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

    В Коми автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
  • Фото: Республика Коми - Гражданский патруль / vk.com

    • Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на автодороге в Республике Коми. Пострадали 12 человек, в том числе четверо детей.

    Авария произошла ночь на 24 декабря в Сысольском районе на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук. Автобус направлялся из Великого Устюга в Чебоксары.

    По данным СУ СКР по региону, из 49 находившихся в салоне человек пострадали 12, четверо из них несовершеннолетние. С различными травмами гноспитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

    Проводится доследственная проверка.

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