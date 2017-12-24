Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

Из России в Сирию отправили самолет с новогодними подарками.

Игрушки, одежда, канцтовары, и конечно, сладкие сюрпризы в течение месяца собирали юнармейцы из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы.



Новогодний груз отправили в Москву, где к процессу формирования наборов подключились юнармейцы из подмосковного штаба. Весь день они упаковывали 8 тонн подарков.



Акция имеет свою историю. В прошлом году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч новогодних подарков.