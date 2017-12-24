Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей. Новый год, Сирия, дети и подростки, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

    Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

    4 комментария
    Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

    Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

    Юнармейцы из городов РФ собрали 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей

      Из России в Сирию отправили самолет с новогодними подарками.

      Игрушки, одежда, канцтовары, и конечно, сладкие сюрпризы в течение месяца собирали юнармейцы из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы.

      Новогодний груз отправили в Москву, где к процессу формирования наборов подключились юнармейцы из подмосковного штаба. Весь день они упаковывали 8 тонн подарков.

      Акция имеет свою историю. В прошлом году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч новогодних подарков.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru