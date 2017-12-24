Кристалл от пота, снежный бластер и таблетки вместо еды: испытание чудо-товаров

В продаже появились кристаллы против запаха пота, стреляющие снежками бластеры и заменяющие еду таблетки. Отвечают ли эти товары заявленным характеристикам?
Снежный бластер позволяет быстро слепить идеальные снежки и запулить их в цель с невероятной силой. Цена устройства — около 2 тысяч рублей. Отличные тактико-технические характеристики: дальность стрельбы — до 25 метров, 3 патрона в магазине, ручной механизм стрельбы по принципу рогатки, сбалансированный корпус и эргономичная
рукоятка.
Испытания показали, что камера для лепки действительно делает очень хорошие ровные шары, но попасть ими в цель удается только с 10 метров, а не с 25, как заявлено в рекламе. Но самое неприятное то, что уже через 10 минут активной стрельбы механизм не выдержал напряжения и сломался. Главный минус: у рогатки нет направляющих, поэтому ее болтает по всему корпусу, пластик отлетает, после чего игрушка утрачивает свои функции. Одним словом, взрослым снежный бластер его лучше не давать, а то сломают, а для детей — самое то. Главное, чтобы они не заряжали туда ледышки и камни, так как это может быть опасно.
Реклама кристаллов против пота обещает, что этот натуральный дезодорант не только избавляет от запаха, он также может даже останавливать небольшие кровотечения и снимать воспаление. Кристалл горно-вулканического происхождения стоит 300 рублей, действует 24 часа, хватает его, если верить рекламе, на целый год.
Производители обещают, что из детище абсолютно безвредно для организма, в отличие от многих современных дезодорантов. В частности, утверждается, что препарат борется с запахом, но протоки потовых желез не закупоривает. Новинку опробовали боксеры во время тренировки. Визуально обычный дезодорант и кристалл справились одинаково — больших мокрых пятен на футболке нет. Потовые железы в обоих случаях работают почти одинаково, но натуральный дезодорант обладает поверхностным действием, не проникает в потовые железы и не блокирует их.
Кристалл и правда меньше блокирует протоки. С точки зрения эффективности это не очень хорошо, а с точки зрения безопасности разница может проявиться разве что сразу после бритья, когда закупорка желез действительно грозит воспалением. В остальное же время значения это не имеет. Из чего сделан дезодорант и правда ли натурален? Информацию, указанную на этикетке, подтвердил анализ. Основу составляют алюмо-аммонийные двойные соли (квасцы), которые создают на коже пленку, а также обладают антисептическим и противовоспалительным действием.
Специалисты полагают, что красивая история о добыче кристалла в природе, скорее всего, является легендой. Это нормальный, хорошо работающий препарат против пота, но никаких выдающихся преимуществ перед другими современными средствами у него нет, даже наоборот, есть куда более действенные средства. К тому же нельзя сказать, что кристалл безопаснее, как бы ни пытались внушить это продавцы.
В банке весом менее килограмма уместился запас еды на 15 дней. Таблетки выживания предназначены для экстремальных условий, например, походов в горы. Комплект из 180 таблеток стоит 6500 рублей. Если человек остался без нормальной пищи, то каждый день можно съедать 12 таблеток и получать энергию, эквивалентную обычному дневному рациону в 2000 килокалорий. Именно так утверждает производитель.
Известный путешественник Матвей Шпаро говорит, что впервые слышит о таком аварийном источнике питания и сомневается в его пользе. Что лучше — голод или заменитель еды? Что на самом деле содержится в таблетках? Ответы на эти вопросы узнала программа «Чудо техники».
рукоятка.
Испытания показали, что камера для лепки действительно делает очень хорошие ровные шары, но попасть ими в цель удается только с 10 метров, а не с 25, как заявлено в рекламе. Но самое неприятное то, что уже через 10 минут активной стрельбы механизм не выдержал напряжения и сломался. Главный минус: у рогатки нет направляющих, поэтому ее болтает по всему корпусу, пластик отлетает, после чего игрушка утрачивает свои функции. Одним словом, взрослым снежный бластер его лучше не давать, а то сломают, а для детей — самое то. Главное, чтобы они не заряжали туда ледышки и камни, так как это может быть опасно.
Реклама кристаллов против пота обещает, что этот натуральный дезодорант не только избавляет от запаха, он также может даже останавливать небольшие кровотечения и снимать воспаление. Кристалл горно-вулканического происхождения стоит 300 рублей, действует 24 часа, хватает его, если верить рекламе, на целый год.
Производители обещают, что из детище абсолютно безвредно для организма, в отличие от многих современных дезодорантов. В частности, утверждается, что препарат борется с запахом, но протоки потовых желез не закупоривает. Новинку опробовали боксеры во время тренировки. Визуально обычный дезодорант и кристалл справились одинаково — больших мокрых пятен на футболке нет. Потовые железы в обоих случаях работают почти одинаково, но натуральный дезодорант обладает поверхностным действием, не проникает в потовые железы и не блокирует их.
Кристалл и правда меньше блокирует протоки. С точки зрения эффективности это не очень хорошо, а с точки зрения безопасности разница может проявиться разве что сразу после бритья, когда закупорка желез действительно грозит воспалением. В остальное же время значения это не имеет. Из чего сделан дезодорант и правда ли натурален? Информацию, указанную на этикетке, подтвердил анализ. Основу составляют алюмо-аммонийные двойные соли (квасцы), которые создают на коже пленку, а также обладают антисептическим и противовоспалительным действием.
Специалисты полагают, что красивая история о добыче кристалла в природе, скорее всего, является легендой. Это нормальный, хорошо работающий препарат против пота, но никаких выдающихся преимуществ перед другими современными средствами у него нет, даже наоборот, есть куда более действенные средства. К тому же нельзя сказать, что кристалл безопаснее, как бы ни пытались внушить это продавцы.
В банке весом менее килограмма уместился запас еды на 15 дней. Таблетки выживания предназначены для экстремальных условий, например, походов в горы. Комплект из 180 таблеток стоит 6500 рублей. Если человек остался без нормальной пищи, то каждый день можно съедать 12 таблеток и получать энергию, эквивалентную обычному дневному рациону в 2000 килокалорий. Именно так утверждает производитель.
Известный путешественник Матвей Шпаро говорит, что впервые слышит о таком аварийном источнике питания и сомневается в его пользе. Что лучше — голод или заменитель еды? Что на самом деле содержится в таблетках? Ответы на эти вопросы узнала программа «Чудо техники».
Комментарии