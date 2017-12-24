Лечить или само пройдет: как быстро и без последствий победить простуду

В XXI веке ученым никак не удается победить сезонную напасть, ежегодно наносящую многомиллиардный экономический ущерб. Речь идет о простуде. Нужно ли ее лечить? Или она проходит сама? Есть случаи, когда обычный насморк заканчивался пересадкой сердца.
Михаил из Подмосковья простудился, он и не думал, к чему приведет этот недуг. Мужчина поболел несколько дней, ходил все это время на работу, казалось бы, стало лучше, как вдруг почувствовал непривычную слабость, началась одышка. В стационаре врачи обнаружили у пациента вирусный миокардит. Это смертельно опасный недуг, который может
внезапно начаться даже у молодых людей после перенесенной на ногах простуды. Сердечная мышца, пораженная инфекцией, становится вялой, растягивается и не может как следует качать кровь.
Лечить такие состояния наука пока не умеет. Единственное возможное спасение — пересадка сердца, которую Михаилу успешно провели. Что же произошло в его теле, почему простуда привела к таким тяжелым последствиям?
Простудная инфекция попадает в организм человека через рот или нос. И здесь ее встречает так называемое защитное кольцо — иммунная ткань в рото- и носоглотке. На микробов нападают белые клетки крови — лейкоциты. От того, кто победит, зависит исход болезни. Стремясь выиграть любой ценой, организм включает механизм воспаления, чтобы доставить на поле боя как можно больше лейкоцитов, расширяет кровеносные сосуды, поэтому горло краснеет. А еще расширенные сосуды сдавливают находящиеся здесь же нервные окончания, поэтому горло болит.
Война идет по всему телу, в кровь попадают продукты распада погибших в бою лейкоцитов и атакованных вирусом клеток. Это называется интоксикацией. От ядовитого мусора в крови болит голова и повышается температура. Почему врачи рекомендуют в это время не ходить на работу, а лежать в постели? Да просто нагрузки приводят к тому, что вирус активнее разносится по всему организму и может осесть, вызвав осложнения, в самых разных органах. Этим и страшна большая группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). С ними, кроме осложнений, есть несколько проблем, не позволяющих науке окончательно справиться с этой бедой.
Прежде всего, простудных вирусов очень много, они все разные, а симптомы похожи. Чтобы хоть как-то разобраться в этом, в Лондоне, например, создали научный центр, где добровольцам платят примерно 200 тысяч рублей на наши деньги за двухнедельное затворничество, в ходе которого людям впрыскивают через нос культуры разных вирусов и смотрят, что происходит.
Сейчас обычный доктор на приеме никак не может отличить один простудный вирус от другого, только догадывается, а ведь от типа вируса может зависеть тяжесть болезни. Также важно понимать, вирус вызвал инфекцию или уже присоединились бактерии, что чревато бронхитом или даже пневмонией.
Увы, в реальной практике точные анализы на тип возбудителя не делают почти никогда, поэтому лечимся мы, полагаясь на опыт и интуицию доктора или собственную.
Когда иностранец попадает в российскую аптеку, он буквально теряет дар речи от того, что пациенты сами назначают и покупают себе какие угодно лекарства и лечат, например, простуду антибиотиками, потому что кто-то когда-то сказал, что это помогает. Среднестатистический россиянин буквально переполнен ненужными таблетками, которые в итоге и действовать перестают.
Антибиотики надо подключать, только если присоединилась бактериальная инфекция, а сказать об этом может по симптомам, а лучше микробиологическому анализу, исключительно врач. На вирусы антибиотики не действуют и вообще могут сильно навредить организму, поэтому прибегать к ним надо только в крайнем случае. Подробнее о борьбе с простудой смотрите в программе «Чудо техники».
внезапно начаться даже у молодых людей после перенесенной на ногах простуды. Сердечная мышца, пораженная инфекцией, становится вялой, растягивается и не может как следует качать кровь.
Лечить такие состояния наука пока не умеет. Единственное возможное спасение — пересадка сердца, которую Михаилу успешно провели. Что же произошло в его теле, почему простуда привела к таким тяжелым последствиям?
Простудная инфекция попадает в организм человека через рот или нос. И здесь ее встречает так называемое защитное кольцо — иммунная ткань в рото- и носоглотке. На микробов нападают белые клетки крови — лейкоциты. От того, кто победит, зависит исход болезни. Стремясь выиграть любой ценой, организм включает механизм воспаления, чтобы доставить на поле боя как можно больше лейкоцитов, расширяет кровеносные сосуды, поэтому горло краснеет. А еще расширенные сосуды сдавливают находящиеся здесь же нервные окончания, поэтому горло болит.
Война идет по всему телу, в кровь попадают продукты распада погибших в бою лейкоцитов и атакованных вирусом клеток. Это называется интоксикацией. От ядовитого мусора в крови болит голова и повышается температура. Почему врачи рекомендуют в это время не ходить на работу, а лежать в постели? Да просто нагрузки приводят к тому, что вирус активнее разносится по всему организму и может осесть, вызвав осложнения, в самых разных органах. Этим и страшна большая группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). С ними, кроме осложнений, есть несколько проблем, не позволяющих науке окончательно справиться с этой бедой.
Прежде всего, простудных вирусов очень много, они все разные, а симптомы похожи. Чтобы хоть как-то разобраться в этом, в Лондоне, например, создали научный центр, где добровольцам платят примерно 200 тысяч рублей на наши деньги за двухнедельное затворничество, в ходе которого людям впрыскивают через нос культуры разных вирусов и смотрят, что происходит.
Сейчас обычный доктор на приеме никак не может отличить один простудный вирус от другого, только догадывается, а ведь от типа вируса может зависеть тяжесть болезни. Также важно понимать, вирус вызвал инфекцию или уже присоединились бактерии, что чревато бронхитом или даже пневмонией.
Увы, в реальной практике точные анализы на тип возбудителя не делают почти никогда, поэтому лечимся мы, полагаясь на опыт и интуицию доктора или собственную.
Когда иностранец попадает в российскую аптеку, он буквально теряет дар речи от того, что пациенты сами назначают и покупают себе какие угодно лекарства и лечат, например, простуду антибиотиками, потому что кто-то когда-то сказал, что это помогает. Среднестатистический россиянин буквально переполнен ненужными таблетками, которые в итоге и действовать перестают.
Антибиотики надо подключать, только если присоединилась бактериальная инфекция, а сказать об этом может по симптомам, а лучше микробиологическому анализу, исключительно врач. На вирусы антибиотики не действуют и вообще могут сильно навредить организму, поэтому прибегать к ним надо только в крайнем случае. Подробнее о борьбе с простудой смотрите в программе «Чудо техники».
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