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    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийских провинций

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин
    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийских провинций

    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийских провинций

    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийских провинций
  • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин

    • В Сирии за два дня снизилось число нарушений режима прекращения огня.

    Сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии: «Центром по примирению проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Канакийе провинции Хомс и Айн-эль-Байда провинции Алеппо. Населению выдано продовольствие общим весом более четырех тонн. 65 сирийцам оказана медицинская помощь».

    Сообщение об этом опубликовано на сайте Минобороны РФ. За сутки в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 48 человек. Всего же за последний месяц в свои дома вернулись более 5 тысяч мирных жителей.

    За два дня к режиму перемирия присоединились два населенных пункта: Мшерфет-Ирджель в провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин в провинции Хомс. Российские военные также продолжают вести переговоры о присоединении к перемирию других населенных пунктов в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама и Эль-Кунейта.

    В бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон также говорится, что число нарушений перемирия с 21 по 23 декабря удалось значительно снизить благодаря введенному ранее режиму тишины.

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