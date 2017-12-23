В Прикамье трое погибли в ДТП с машиной «Почты России»: видео

Жертвами автокатастрофы в Пермском крае стали три человека, в том числе ребенок. Пятеро пострадали.
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Трагедия произошла сегодня на трассе неподалеку от села Юксеево. Водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом «Почты России».
В результат погибли двое взрослых и 9-летний ребенок, которые ехали в легковушке. Травмы получили пять человек, в том числе один пассажир «Лады».
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс».
В результат погибли двое взрослых и 9-летний ребенок, которые ехали в легковушке. Травмы получили пять человек, в том числе один пассажир «Лады».
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс».
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