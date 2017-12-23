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    Снежный шторм полностью обесточил Южную Осетию

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Снежный шторм полностью обесточил Южную Осетию

    Снежный шторм полностью обесточил Южную Осетию

    Снежный шторм полностью обесточил Южную Осетию
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • В результате сильного снегопада и ветра Южная Осетия полностью осталась без электроэнергии.

    Энергетики, несмотря на непогоду, ищут место обрыва линии электропередач, сообщила «Интерфаксу» гендиректор ГУП «Энергоресурс» Алана Габараева.

    Предположительно, авария на ЛЭП случилась в районе села Багиата.

    В Южной Осетии, по официальным данным, проживают около 53 тысяч человек.

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