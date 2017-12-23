В Новосибирске нашли сумку с телом пропавшей 19-летней девушки

19-летняя студентка, которая пропала 21 декабря, найдена мертвой в Новосибирске.
Девушка утром в четверг отправилась в Сибирский университет потребительской кооперациии (СибУПК), после чего перестала выходить на связь. По некоторым данным, после учебы она собиралась ехать устраиваться на работу гувернанткой в коттедж.
После исчезновения девушки ее родственники обратились в правоохранительные органы, началась поисковая операция. А сегодня полицейские нашли студентку мертвой в лесном массиве у одного из домов по Софийской улице, сообщили в новосибирском управлении СК.
Как отмечает «Комсомольская правда», тело девушки находилось внутри большой хозяйственной сумки. Также сообщается, что по подозрению в убийстве студентки уже задержаны двое молодых людей.
После исчезновения девушки ее родственники обратились в правоохранительные органы, началась поисковая операция. А сегодня полицейские нашли студентку мертвой в лесном массиве у одного из домов по Софийской улице, сообщили в новосибирском управлении СК.
Как отмечает «Комсомольская правда», тело девушки находилось внутри большой хозяйственной сумки. Также сообщается, что по подозрению в убийстве студентки уже задержаны двое молодых людей.
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