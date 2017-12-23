Пассажирский самолет экстренно приземлился в Москве из-за утечки топлива

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково
из-за течи в топливном баке.
Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Самолет должен был отправиться из Москвы в Махачкалу, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Источник: «Командир самолета Boeing-737 авиакомпании UTair после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета».
По словам собеседника агентства, самолет приземлился благополучно, оба двигателя работали до самой посадки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В самой компании UTair говорят, что командир самолета принял решение вернуться в аэропорт из-за «некорректного отображения индикации топлива». При снижении индикация восстановилась, посадка прошла в штатном режиме.
Источник: «Командир самолета Boeing-737 авиакомпании UTair после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета».
По словам собеседника агентства, самолет приземлился благополучно, оба двигателя работали до самой посадки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В самой компании UTair говорят, что командир самолета принял решение вернуться в аэропорт из-за «некорректного отображения индикации топлива». При снижении индикация восстановилась, посадка прошла в штатном режиме.
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