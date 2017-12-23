В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину, накануне отметившую 77-летие

Поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути у станции «Весенняя» в Подмосковье.
Отмечается, что женщина 1940 года рождения переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу перед прибывающим поездом. Машинист подавал сигналы, однако пенсионерка не отреагировала и попала под колеса.
Отмечается, что накануне женщина отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 77 лет, передает РИА Новости.
Отмечается, что накануне женщина отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 77 лет, передает РИА Новости.
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