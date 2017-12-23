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    В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину, накануне отметившую 77-летие

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    В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину, накануне отметившую 77-летие

    В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину, накануне отметившую <nobr>77-летие</nobr>

    Поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути у станции «Весенняя» в Подмосковье.

    Отмечается, что женщина 1940 года рождения переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу перед прибывающим поездом. Машинист подавал сигналы, однако пенсионерка не отреагировала и попала под колеса.

    Отмечается, что накануне женщина отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 77 лет, передает РИА Новости.

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