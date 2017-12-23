Made in USA: в Донбасс могут полететь снаряды американского производства

США официально подтвердили, что начнут поставки летального оружия на Украину. Как уверяют в Госдепартаменте, такая помощь необходима «для защиты ее суверенитета и отражения агрессий». Тип вооружения пока не называется. Как выяснили американские СМИ, Киев получит 35 пусковых комплексов и 210 противотанковых ракет, и среди них ракеты Javelin, способные поражать бронетехнику и низколетящие вертолеты и самолеты.
Речь идет о партии почти на 50 миллионов долларов. До этого Госдепартамент одобрил поставки Киеву снайперских винтовок и боеприпасов, а всего в бюджете Пентагона на военную помощь Украине заложено 350 миллионов долларов. Остается только добавить, что даже обмен пленными, который представители самопровозглашенных республик предложили Киеву провести до Нового года, а именно 27 декабря, теперь оказался на грани срыва.
Неужели даже «новогоднее перемирие» не поможет предотвратить новое обострение на юго-востоке Украины?
В частном секторе Донецка Паша и Кирилл вместе с мамой наряжают елку. Папа уже вторые сутки на работе. Отец мальчиков служит в СОБРе Донецкой народной республики. Эти подразделения МВД патрулируют город. Кирилл в письме Деду Морозу пишет простое желание: чтобы папа больше не лежал в больнице, как тогда, после ранения, и чтобы по ним перестали стрелять.
В Ясиноватой украинские войска атаковали квартал, расположенный в самом центре города. Под Новый год Андрей с братом, мамой и папой угодили не на новогодний утренник, а под артобстрел. Американец Рассел Бентли в ДНР находится с 2014 года. Вглядываясь в выбитые окна, он задается простым вопросом: а куда они целились?
Татьяна Цяпа, жительница города Ясиноватая: «На рынок прилетело. Они тогда не стреляли по жилым домам».
Похоже, таким убийственным салютом украинская сторона отпраздновала свой успех — ей удалось спровоцировать выход российских офицеров из комиссии по соблюдению минских договоренностей.
Офицер армии ДНР: «Сейчас уже включились обстрелы „Градами“ и артиллерией, сразу после ухода. Два дня подряд идет массированный налет артиллерии, представители миссии ОБСЕ сюда не ездят».
Здесь шутлива фраза про хату с краю приобретает какое-то другое значение. С одной стороны — оборонные укрепления армии ДНР, с другой — позиции украинской армии. Снаряды долетают до жилого сектора. Дом пенсионерки Елены Сергеевны стоит буквально на линии огня и — без преувеличений — на пороховой бочке.
Работающая в Донецке французская журналистка Кристель Неан участившиеся провокации украинских военных объясняет и шатким положением Порошенко в Киеве (ему нужны победы), и полученными Киевом сигналами с Запада. Подробности — в материале корреспондента Михаила Богданова.
Неужели даже «новогоднее перемирие» не поможет предотвратить новое обострение на юго-востоке Украины?
В частном секторе Донецка Паша и Кирилл вместе с мамой наряжают елку. Папа уже вторые сутки на работе. Отец мальчиков служит в СОБРе Донецкой народной республики. Эти подразделения МВД патрулируют город. Кирилл в письме Деду Морозу пишет простое желание: чтобы папа больше не лежал в больнице, как тогда, после ранения, и чтобы по ним перестали стрелять.
В Ясиноватой украинские войска атаковали квартал, расположенный в самом центре города. Под Новый год Андрей с братом, мамой и папой угодили не на новогодний утренник, а под артобстрел. Американец Рассел Бентли в ДНР находится с 2014 года. Вглядываясь в выбитые окна, он задается простым вопросом: а куда они целились?
Татьяна Цяпа, жительница города Ясиноватая: «На рынок прилетело. Они тогда не стреляли по жилым домам».
Похоже, таким убийственным салютом украинская сторона отпраздновала свой успех — ей удалось спровоцировать выход российских офицеров из комиссии по соблюдению минских договоренностей.
Офицер армии ДНР: «Сейчас уже включились обстрелы „Градами“ и артиллерией, сразу после ухода. Два дня подряд идет массированный налет артиллерии, представители миссии ОБСЕ сюда не ездят».
Здесь шутлива фраза про хату с краю приобретает какое-то другое значение. С одной стороны — оборонные укрепления армии ДНР, с другой — позиции украинской армии. Снаряды долетают до жилого сектора. Дом пенсионерки Елены Сергеевны стоит буквально на линии огня и — без преувеличений — на пороховой бочке.
Работающая в Донецке французская журналистка Кристель Неан участившиеся провокации украинских военных объясняет и шатким положением Порошенко в Киеве (ему нужны победы), и полученными Киевом сигналами с Запада. Подробности — в материале корреспондента Михаила Богданова.
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