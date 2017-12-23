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    «Барселона» устроила «Реалу» разгром в «Эль-Класико»

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    • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez
    «Барселона» устроила «Реалу» разгром в <nobr>«Эль-Класико»</nobr>

    «Барселона» устроила «Реалу» разгром в «Эль-Класико»

    «Барселона» устроила «Реалу» разгром в <nobr>«Эль-Класико»</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Sergio Perez

    • Футболисты «Реала» с крупным счетом уступили «Барселоне» в матче 17-тура чемпионата Испании.

    Встреча, которая проходила в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей из Каталонии.

    Все ключевые события сегодняшнего «Эль-Класико» пришлись на второй тайм. Сначала на 54-й минуте Луис Суарес вывел гостей вперед. Через 10 минут Лионель Месси нанес точный удар с пенальти. При этом красную карточку за игру рукой в своей штрафной получил защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. А уже перед финальным свистком Алейкс Видаль довел дело до разгрома.

    Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Реал» отстает от каталонцев на 14 баллов и идет на четвертой строчке.

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