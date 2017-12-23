Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Саратовом

Дорожная авария в Саратовском районе Саратовской области унесла жизнь двух человек, еще двое пострадали.
ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Липовский — Тарханы в Саратовской области.
Как сообщается на сайте Приволжской железной дороги, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщается на сайте Приволжской железной дороги, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В результате погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.
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