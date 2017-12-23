Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Саратовом

    комментировать
    • Фото: Областная служба спасения
    Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Саратовом

    Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Саратовом

    Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом под Саратовом
  • Фото: Областная служба спасения

    • Дорожная авария в Саратовском районе Саратовской области унесла жизнь двух человек, еще двое пострадали.

    ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Липовский — Тарханы в Саратовской области.

    Как сообщается на сайте Приволжской железной дороги, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

    В результате погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru