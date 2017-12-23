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    Меркель и Макрон потребовали вернуть российских офицеров-наблюдателей в Донбасс

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    • Фото: Reuters © 2017, Eric Vidal
    Меркель и Макрон потребовали вернуть российских <nobr>офицеров-наблюдателей</nobr> в Донбасс

    Меркель и Макрон потребовали вернуть российских офицеров-наблюдателей в Донбасс

    Меркель и Макрон потребовали вернуть российских <nobr>офицеров-наблюдателей</nobr> в Донбасс
  • Фото: Reuters © 2017, Eric Vidal

    • Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон заявили, что российские военные должны возобновить работу в составе Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.

    Лидеры Германии и Франции отметили, что СЦКК играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня. В связи с этим в заявлении, которое сегодня распространило правительство ФРГ, говорится, что Меркель и Макрон «требуют возвращения российских военных» в состав СЦКК.

    Также канцлер ФРГ и президент Франции заявили об отсутствии альтернативы мирному решению конфликта на Украине и призвали к стабилизации режима прекращения огня.

    Кроме того, в заявлении говорится, что Меркель и Макрон призывают стороны конфликта как можно скорее выполнить минские соглашения, которые они подписали, чтобы «смягчить страдания народа».

    смотретьПеред бурей: почему российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс
    Перед бурей: почему российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс
    Напомним, в минувший вторник, 19 декабря, российские офицеры-наблюдатели покинули Донбасс. Как объяснили в МИД РФ, Киев мешал российским наблюдателям работать и устраивал провокации, например, ограничивал доступ офицеров к линии соприкосновения. Доходило даже до запретов на общение с жителями Донбасса.

    Позднее Владимир Путин обсудил ситуацию с Ангелой Меркель. Российский лидер заявил, что в Москве готовы рассмотреть возможность возобновления полноценной работы СЦКК при условии прекращения провокаций со стороны украинских военных. Отметим, что также вернуть российских офицеров-наблюдателей попросила Польша.

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