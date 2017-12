Секретное досье: что скрывает американская программа по исследованию НЛО

Репортерам сразу нескольких уважаемых американских изданий — The New York Times, Politico и The Washington Post — удалось выяснить, что все это время сотрудники Минобороны США охотились за неопознанными летающими объектами. Они охотились за НЛО ! По указанию Конгресса для этого создали даже специальную программу «по расширенному опознаванию воздушных угроз».В Пентагоне отрицать ничего не стали и даже признались, что потратили на погони за инопланетянами миллионы долларов. Журналистам даже предоставили несколько рассекреченных видео, на которых пилоты американских истребителей преследуют странные и загадочные объекты.Почему раскрыть эти секретные материалы решили именно сейчас? Неужели американские военные действительно нашли настоящие доказательства существования внеземных цивилизаций? Ответы на эти вопросы пытался найти. Он просмотрел кадры, которые оказались поинтереснее спецэффектов фильмов Кэмерона, хотя изображение хуже, чем на 8-битной приставке из прошлого, но оттого только загадочнее — буквально с лупой приходится разглядывать каждое движение маленького, непонятного, но официально признанного Пентагоном НЛО Колоритный мужчина, мелькающий на всех американских телеканалах, — экс-сотрудник военной разведки Луис Элизодно. Это он руководил специальной инопланетной программой в Пентагоне и во многом благодаря ему мир видит эти уникальные кадры.: «Могу сказать, что эти объекты не были похожи ни на какие другие, которые мы знаем. И вели себя не так, как те, которые нам известны».Может показаться, что все эти фотосвидетельства — фантазии и фальшивки. Но заслуженный пилот России Юрий Сытник, проведший в небе более 25 тысяч часов, ломает эту теорию своим откровенным рассказом о первой встрече с НЛО. Более того, летчик утверждает, что сложно найти тех коллег, кто не сталкивался в небе с чем-то необычным. А полковник в отставке Александр Жилин, который сейчас руководит центром по проблемам национальной безопасности, уверен, что вся секретность вокруг этой программ и других нам неизвестных связана с попыткой первыми заполучить уникальные технологии внеземных цивилизаций.Подробности — в репортаже.