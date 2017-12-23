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    В Омске заявили об угрозе обрушения после взрыва газа в высотном доме

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    • Фото: Аварийный Омск / vk.com
    В Омске заявили об угрозе обрушения после взрыва газа в высотном доме

    В Омске заявили об угрозе обрушения после взрыва газа в высотном доме

    В Омске заявили об угрозе обрушения после взрыва газа в высотном доме
  • Фото: Аварийный Омск / vk.com

    • Взрыв произошел на 10-м этаже 3-подъездного панельного дома в Омске.

    В результате взрыва бытового газа пострадала одна женщина. Ее госпитализировали с ожогами 1-й и 2-й степени и переломом лучевой кости в состоянии средней степени тяжести.

    Взрыв прогремел на последнем, 10-м этаже новостройки, взрывная волна выбила две панели и повредила межкомнатную перегородку в квартире. Спасатели эвакуировали 75 жильцов, их временно разместят в одной из гостиниц. По официальным данным, в доме были зарегистрированы 260 человек. Полиция на месте обеспечивает охрану общественного порядка и следит за сохранностью имущества эвакуированных, заявили в региональном ГУ МВД.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в настоящее время существует угроза обрушения десятого этажа. В Омск будет направлен комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания. Исследования проведут завтра.

    Ранее в ГУМЧС по Омской области сообщали, что ухудшения обстановки на месте ЧП не прогнозируется.

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