Опасная смена образа: в красках для волос эксперты нашли токсичные вещества

Есть мнение, что профессиональные красители для волос безопаснее и эффективнее тех, что продаются в обычном магазине. Мало кто знает, что в красках некоторых брендов содержатся опасные токсичные вещества.
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Современные производители-обманщики — просто невинные дети по сравнению со своими предшественниками. В XVIII веке большим спросом пользовалась краска для волос цвета каштан. Состав — экстракт орехов. Натуральнее некуда. И лишь парикмахеры знали, что модный оттенок волосам придают ядовитые соли свинца. Чтобы получить оттенок золотой блонд, тоже приходилось химичить. Краску готовили из марганцовки и нашатырного спирта, а мастера убеждали будущих блондинок, что это травяной компот.
С тех пор и наука шагнула далеко вперед, за вранье на упаковках сурово наказывают. Но врачи из Финляндии и Великобритании провели исследования и обнаружили связь между использованием краски для волос и раком груди.
От одного взгляда на заголовки газет в Европе и США, миллионы женщин едва не поседели. «Краска для волос приводит к онкологии», — цитируют газетчики врачей из лондонского госпиталя. По их наблюдениям, ненатуральные блондинки и брюнетки якобы чаще страдают от рака груди, чем те, кто не перекрашивает волосы.
Главный подозреваемый — входящий в краски аммиак и его производные — ароматические амины. Профессор Хельсинского университета Санна Хайккинен уверяет, что эти данные действительно могут скоро подтвердиться, ведь она вместе с экспертами Финского института по изучению рака опросила около 22 тысяч женщин по всей стране. Оказалось, что каждая пятая из тех, что хоть раз красила волосы, столкнулась с раком груди. Если предположения окажутся верны, краски для волос уже никогда не будут прежними, придется изобретать новые формулы, изменять состав, а некоторые производители разорятся, выплачивая компенсации.
Но и без онкологической угрозы смена цвета волос — дело рисковое. Бывают случаи, когда при попытке освежить оттенок блонд краска с головы сходит вместе с шевелюрой. Часто женщины получают химические ожоги, используя продукцию, предназначенную только для профессионалов, так как в составе есть слишком едкие компоненты.
Краска никогда не изменит цвет волос без оксиданта. Он-то и закрепляет пигмент. В линейках подешевле он уже подобран и лежит в коробочке. В случае с профессиональными оксидант подбирается отдельно.
Краски известных производителей, которыми чаще всего пользуются женщины при смене образа, программа «НашПотребНадзор» отправила на проверку, чтобы выяснить, по-прежнему ли изменение цвета волос — рискованное предприятие, или только дешевая краска вредна, а та, что в 3 раза дороже с пометкой «профессиональная», безопасна.
С тех пор и наука шагнула далеко вперед, за вранье на упаковках сурово наказывают. Но врачи из Финляндии и Великобритании провели исследования и обнаружили связь между использованием краски для волос и раком груди.
От одного взгляда на заголовки газет в Европе и США, миллионы женщин едва не поседели. «Краска для волос приводит к онкологии», — цитируют газетчики врачей из лондонского госпиталя. По их наблюдениям, ненатуральные блондинки и брюнетки якобы чаще страдают от рака груди, чем те, кто не перекрашивает волосы.
Главный подозреваемый — входящий в краски аммиак и его производные — ароматические амины. Профессор Хельсинского университета Санна Хайккинен уверяет, что эти данные действительно могут скоро подтвердиться, ведь она вместе с экспертами Финского института по изучению рака опросила около 22 тысяч женщин по всей стране. Оказалось, что каждая пятая из тех, что хоть раз красила волосы, столкнулась с раком груди. Если предположения окажутся верны, краски для волос уже никогда не будут прежними, придется изобретать новые формулы, изменять состав, а некоторые производители разорятся, выплачивая компенсации.
Но и без онкологической угрозы смена цвета волос — дело рисковое. Бывают случаи, когда при попытке освежить оттенок блонд краска с головы сходит вместе с шевелюрой. Часто женщины получают химические ожоги, используя продукцию, предназначенную только для профессионалов, так как в составе есть слишком едкие компоненты.
Краска никогда не изменит цвет волос без оксиданта. Он-то и закрепляет пигмент. В линейках подешевле он уже подобран и лежит в коробочке. В случае с профессиональными оксидант подбирается отдельно.
Краски известных производителей, которыми чаще всего пользуются женщины при смене образа, программа «НашПотребНадзор» отправила на проверку, чтобы выяснить, по-прежнему ли изменение цвета волос — рискованное предприятие, или только дешевая краска вредна, а та, что в 3 раза дороже с пометкой «профессиональная», безопасна.
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