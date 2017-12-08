«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

«Зенит» победил испанский «Реал Сосьедад» в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первым мяч в ворота хозяев отправил Александр Ерохин (35), после перерыва отличились Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).



Автором единственного гола испанцев стал Виллан Жозе (58-я минута).



«Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» оказался на второй строчке с 12 баллами.



Ранее в плей-офф Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА. Они заняли третьи места в группах. Кроме того, в плей-офф пробился столичный «Локомотив», который накануне обыграл чешский «Фастав» (2:0) в заключительном матче группы F.



Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

