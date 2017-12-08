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    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

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    • Фото: Reuters © 2017, Vincent West
    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
  • Фото: Reuters © 2017, Vincent West

    • «Зенит» победил испанский «Реал Сосьедад» в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

    Первым мяч в ворота хозяев отправил Александр Ерохин (35), после перерыва отличились Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).

    Автором единственного гола испанцев стал Виллан Жозе (58-я минута).

    «Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» оказался на второй строчке с 12 баллами.

    Ранее в плей-офф Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА. Они заняли третьи места в группах. Кроме того, в плей-офф пробился столичный «Локомотив», который накануне обыграл чешский «Фастав» (2:0) в заключительном матче группы F.

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

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