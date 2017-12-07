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Казнить нельзя помиловать
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    Лавров и Климкин впервые встретились в двустороннем формате

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    Лавров и Климкин впервые встретились в двустороннем формате

    Лавров и Климкин впервые встретились в двустороннем формате

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Павел Климкин встретились в Вене.

    Главы МИД России и Украины встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Переговоры проходят за закрытыми дверями. Стоит отметить, что встреча в столице Австрии — первый двусторонний личный контакт Лаврова и Климкина. До сегодняшнего дня они контактировали только в рамках нормандского формата.

    Ранее Климкин заявлял, что «будет пытаться» встретиться с Лавровым в четверг. Сам глава МИД РФ отметил, что дал согласие на встречу с Климкиным еще позавчера, и заверил, что не избегает общения с украинским коллегой, передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров: «Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу же дали согласие. Поэтому не надо вводить в заблуждение мировую общественность, тем более СМИ, которые на Украине притесняются. Мы с ним сегодня об этом поговорим».

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