Пенсия за линией фронта: сотни жителей Донбасса не могут получить соцвыплаты

Сотни жителей ДНР не могут получить от Украины свои законные пенсии и пособия. Для этого нужно пересечь линию фронта, что просто невозможно. Люди годами существуют в нищете. У многих нет денег даже на еду. Самым бедным власти непризнанной республики выплачивают компенсации.

От украинских пенсионных отделений в Донецке не осталось даже табличек. Тем, кто живет в зоне АТО, чтобы получить пенсии или пособия от Украины, равно как и зарегистрировать факт рождения или смерти по украинским законам, нужно уехать за линию фронта.



Зоя Григорьевна много лет ухаживает за парализованной женой своего брата. За пенсией на Украину ездить она не может. В ДНР ей платят пособие: чуть меньше трех тысяч рублей. Это несколько пачек памперсов для больной родственницы.



Зоя Григорьевна: «А куда я поеду с ней, кому я нужна? Если нас куда-то переселят, кому она нужна? Решила, что будет, то и будет».



Благотворительный фонд, который возглавляет Олег Балыкин, за несколько месяцев получил больше 100 тысяч обращений от людей, живущих по обе стороны фронта. Фонд помогает им деньгами, никак не разделяя население Донбасса.



Олег Балыкин, председатель общественной организации «Фонд Единый Донбасс»: «Люди преклонного возраста, это могут быть одинокие матери, это могут быть дети, инвалиды — таких категорий у нас всего девять».



Тем, кто пострадал от обстрелов, потерял близких или остался без жилья, власти непризнанной республики выплачивают компенсации. Комиссия, которая принимает заявления от жителей ДНР, была создана еще в начале боевых действий. Она работает до сих пор. И люди приходят каждый день.



Лариса Толстыкина, и. о. министра труда и социальной политики ДНР: «Подано несколько тысяч заявлений. И на сегодняшний момент выплачено более 200 миллионов рублей компенсации».



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Святослава Гордина.