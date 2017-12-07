В Петербурге придумывают новый дизайн для Новосмоленской набережной

В комитете по градостроительству и архитектуре представили концепцию благоустройства Новосмоленской набережной. Пока эти 860 метров бетона вдоль воды представляют вполне типичный пейзаж в унылой советской эстетике. Местные жители хотят видеть здесь комфортную зону отдыха, похожую, на Новую Голландию.

Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, набережная Смоленки сегодня не может похвастаться изысканным благоустройством. Открытие развязки с ЗСД добавило шума и пыли и без того не слишком ухоженному месту.



И разработчики приумножили зелень, обыграли спуски к воде, саму речку, предусмотрели велодорожки, качели и главное — сделали набережную светлой. В том числе светом авторы хотят делить пространство на зоны, режимы и сезоны.



Наталья Быстрянцева, директор школы светового дизайна университета ИТМО: «Световой план разбился на два этапа. Первый этап — это будничный режим. Существует острая необходимость разграничения будней и праздников».



Судя по проведенному опросу, жители, прежде всего, хотят наслаждаться природой: свежим воздухом, закатами… Отдельным пунктом указаны утки, обитающие на Смоленке. Их тоже намерены включить в концепцию.



Некоторые споры возникли вокруг прогулок с собаками и загорающих. А власти обратили внимание на неоднозначное использование реки и моста, который предлагают закрыть водной завесой. Но в целом эту идею тоже одобрили.



Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре: «Финансирование будет ведомственное в зависимости от принадлежности объекта. Программа „Твой бюджет“ подразумевает ведомственное финансирование, а не целевое».



Авторы предлагают показать концепцию профессиональному сообществу и в случае одобрения приступать к проектированию и реализации. «Ленсвет», участвующий также в проекте, предлагает реализовываться быстрее.



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