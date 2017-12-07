Ментовские войны — 8
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 8
    •  

    Житель Уфы умер из-за не пустившего к нему фельдшера соседа

    комментировать

    Житель Уфы умер из-за не пустившего к нему фельдшера соседа

    Житель Уфы умер <nobr>из-за</nobr> не пустившего к нему фельдшера соседа

    Нетрезвый хулиган в Уфе не пускал фельдшера скорой помощи к больному мужчине, который скончался, не дождавшись медика.

    Как сообщили в СУ СК по Башкортостану, инцидент произошел сегодня утром в Кировском районе Уфы.

    Из сообщения СУ СК по Башкортостану: «Жителю города вызвали бригаду скорой помощи в связи с плохим самочувствием. Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному. В результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь, и мужчина скончался».

    Следователи начали проверку, ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства смерти мужчины.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru