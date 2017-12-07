Житель Уфы умер из-за не пустившего к нему фельдшера соседа

Нетрезвый хулиган в Уфе не пускал фельдшера скорой помощи к больному мужчине, который скончался, не дождавшись медика.

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Уфа

Как сообщили в СУ СК по Башкортостану, инцидент произошел сегодня утром в Кировском районе Уфы.



Из сообщения СУ СК по Башкортостану: «Жителю города вызвали бригаду скорой помощи в связи с плохим самочувствием. Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному. В результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь, и мужчина скончался».



Следователи начали проверку, ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства смерти мужчины.