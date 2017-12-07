Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

Участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы» готовятся к новому туру. Впереди — полуфинал, и теперь борьба становится все серьезнее. У юных танцоров осталась всего пара дней, чтобы довести свои номера до совершенства. На помощь им пришел певец Качер.
Когда-то Артём Качарян тоже стоял за кулисами перед выходом на сцену к строгому жюри, не помня себя от волнения. Тогда молодой человек принимал участие в популярных телевизионных проектах и даже дошел до финальных позиций. Сейчас Артем, взявший себе сценический псевдоним Качер, занимается сольным проектом.
Артём Качер: «Кто знает Артема Качера? Кто знает какие-то песни мои? Наверное, небольшое количество. Те, кто знает, поаплодируйте».
Оказалось, что очень даже знают. Это понятно, Артем — загорелый красавчик, настоящий мачо. Юные танцовщицы проекта «Ты супер! Танцы», конечно, спрашивали, есть ли у Артема девушка.
Артём Качер: «Мы так долго общались с одной девушкой — видимо, уже есть, уже занятой».
Одна из участниц — Ира Ананьева — все же решилась прочитать Артему стихи, которые написала сама и посвятила проекту «Ты супер! Танцы».
Сейчас Ира живет в приемной семье и вполне счастлива. Девочка пишет стихи, танцует. Но свою родную мать, которая бросила их с сестрой, девочка так и не простила.
Ирина Ананьева: «Я ее не простила за то, что она нас била, что мы ей мешали. Мы ей не нужны были, а сейчас она пока пыталась узнать о нас. Я не знаю, где она. У нее там еще дети есть».
Любовь объединяет все, а Качер поет, конечно же, о любви. Юные конкурсанты станцевали под его песни. И почти все девчонки проекта «Ты супер! Танцы» добавились к артисту в соцсетях. А сам Артём сказал ребятам на прощание, что дальше все зависит только от них самих.
Судя по всему, после шоу юные танцоры смогут с уверенностью сказать, что прошли настоящую школу жизни вместе с хорошими учителями.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Артём Качер: «Кто знает Артема Качера? Кто знает какие-то песни мои? Наверное, небольшое количество. Те, кто знает, поаплодируйте».
Оказалось, что очень даже знают. Это понятно, Артем — загорелый красавчик, настоящий мачо. Юные танцовщицы проекта «Ты супер! Танцы», конечно, спрашивали, есть ли у Артема девушка.
Артём Качер: «Мы так долго общались с одной девушкой — видимо, уже есть, уже занятой».
Одна из участниц — Ира Ананьева — все же решилась прочитать Артему стихи, которые написала сама и посвятила проекту «Ты супер! Танцы».
Сейчас Ира живет в приемной семье и вполне счастлива. Девочка пишет стихи, танцует. Но свою родную мать, которая бросила их с сестрой, девочка так и не простила.
Ирина Ананьева: «Я ее не простила за то, что она нас била, что мы ей мешали. Мы ей не нужны были, а сейчас она пока пыталась узнать о нас. Я не знаю, где она. У нее там еще дети есть».
Любовь объединяет все, а Качер поет, конечно же, о любви. Юные конкурсанты станцевали под его песни. И почти все девчонки проекта «Ты супер! Танцы» добавились к артисту в соцсетях. А сам Артём сказал ребятам на прощание, что дальше все зависит только от них самих.
Судя по всему, после шоу юные танцоры смогут с уверенностью сказать, что прошли настоящую школу жизни вместе с хорошими учителями.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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