Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом. дети и подростки, знаменитости, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

    Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

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    Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

    Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

    Певец Артём Качер поддержал участников «Ты супер! Танцы» перед полуфиналом

      Участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы» готовятся к новому туру. Впереди — полуфинал, и теперь борьба становится все серьезнее. У юных танцоров осталась всего пара дней, чтобы довести свои номера до совершенства. На помощь им пришел певец Качер.

      Когда-то Артём Качарян тоже стоял за кулисами перед выходом на сцену к строгому жюри, не помня себя от волнения. Тогда молодой человек принимал участие в популярных телевизионных проектах и даже дошел до финальных позиций. Сейчас Артем, взявший себе сценический псевдоним Качер, занимается сольным проектом.

      Артём Качер: «Кто знает Артема Качера? Кто знает какие-то песни мои? Наверное, небольшое количество. Те, кто знает, поаплодируйте».

      Оказалось, что очень даже знают. Это понятно, Артем — загорелый красавчик, настоящий мачо. Юные танцовщицы проекта «Ты супер! Танцы», конечно, спрашивали, есть ли у Артема девушка.

      Артём Качер: «Мы так долго общались с одной девушкой — видимо, уже есть, уже занятой».

      Одна из участниц — Ира Ананьева — все же решилась прочитать Артему стихи, которые написала сама и посвятила проекту «Ты супер! Танцы».

      Сейчас Ира живет в приемной семье и вполне счастлива. Девочка пишет стихи, танцует. Но свою родную мать, которая бросила их с сестрой, девочка так и не простила.

      Ирина Ананьева: «Я ее не простила за то, что она нас била, что мы ей мешали. Мы ей не нужны были, а сейчас она пока пыталась узнать о нас. Я не знаю, где она. У нее там еще дети есть».

      Любовь объединяет все, а Качер поет, конечно же, о любви. Юные конкурсанты станцевали под его песни. И почти все девчонки проекта «Ты супер! Танцы» добавились к артисту в соцсетях. А сам Артём сказал ребятам на прощание, что дальше все зависит только от них самих.

      Судя по всему, после шоу юные танцоры смогут с уверенностью сказать, что прошли настоящую школу жизни вместе с хорошими учителями.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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