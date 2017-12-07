Более 250 тысяч американцев остались без света из-за мощных лесных пожаров

Больше четверти миллиона человек в Калифорнии остались без электричества из-за бушующих в штате пожаров.

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США

Американская пресса называет эти пожары самыми опасными в истории. По данным властей, ситуация может стать еще хуже, ветер усиливается.



Из-за пожаров 100 тысяч человек были эвакуированы, сотни домов уничтожены, в округе Вентура объявлен режим ЧС. За сутки площадь пожаров увеличилась со 180 до 250 с лишним квадратных километров. Со стихийным бедствием борются авиация и тысячи пожарных — трое из них пострадали.