Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Более 250 тысяч американцев остались без света из-за мощных лесных пожаров. США, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 250 тысяч американцев остались без света из-за мощных лесных пожаров

    Более 250 тысяч американцев остались без света из-за мощных лесных пожаров

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    Более 250 тысяч американцев остались без света <nobr>из-за</nobr> мощных лесных пожаров

    Более 250 тысяч американцев остались без света из-за мощных лесных пожаров

    Более 250 тысяч американцев остались без света <nobr>из-за</nobr> мощных лесных пожаров

      Больше четверти миллиона человек в Калифорнии остались без электричества из-за бушующих в штате пожаров.

      Американская пресса называет эти пожары самыми опасными в истории. По данным властей, ситуация может стать еще хуже, ветер усиливается.

      Из-за пожаров 100 тысяч человек были эвакуированы, сотни домов уничтожены, в округе Вентура объявлен режим ЧС. За сутки площадь пожаров увеличилась со 180 до 250 с лишним квадратных километров. Со стихийным бедствием борются авиация и тысячи пожарных — трое из них пострадали.

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