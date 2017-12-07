Суд вынес приговоры террористам за подготовку взрыва в Уфе

Террористам, которые планировали взорвать автобус в центре Уфы, вынесли приговоры. Трое экстремистов теперь будут отбывать длительное наказание в колонии. По делу проходили двое мужчин и женщина.

В зал суда Азамата Ишбаева привели под усиленным конвоем. Этот человек, как удалось доказать сыщикам, планировал совершить крупный теракт в центре Уфы. Силовики задержали его еще в прошлом году в частном доме, где Ишбаев хранил оружие и боеприпасы. Кадры оперативной съемки силовики опубликовали только теперь.



Пистолет с глушителем, литература, которую эксперты в итоге признали экстремистской — лишь малая часть доказательств, изъятых оперативниками в ходе обыска в доме Ишбаева. Именно там, как удалось выяснить сотрудникам управления МВД Башкирии, он тщательно продумывал детали своего преступления.



Исполнить свой смертельный замысел он намеревался не лично, а с помощью несовершеннолетнего — уговорил школьника совершить самоподрыв в общественном транспорте, но в какой-то момент подросток передумал и отказался выполнять задание наставника. Тогда Ишбавев стал искать новых последователей, в чем ему активно помогала сообщница Асма Шарипова.



Закиржона Парпиева задержали практически сразу после допроса Ишбаева, только уже в Самаре. Сдаваться оперативникам добровольно террорист явно не собирался. Он был личным консультантом Ишбаева в вопросах подготовки взрывчатки. Во время обысков у него изъяли подробные инструкции. Кроме того, оказалось, что он подготовил для террориста поддельные документы. Тот после преступления намеревался уехать в Сирию. Подготовка преступления для него была своеобразным обрядом посвящения в ряды запрещенной в РФ организации ИГИЛ.



В итоге всех троих фигурантов этого дела суд отправил за решетку. Ишбаев как руководитель преступной группировки проведет в колонии строго режима 16 лет. Чуть меньше — 14 лет — получил его сообщник Закиржон Парпиев. А Шариповой, которая уже достигла пенсионного возраста, назначили 10 лет лишения свободы.