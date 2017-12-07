«Пьяный батя»: автор популярного видеоблога вогнал отца в депрессию

Судя по всему, удалось перевоспитать своего отца студенту из Закамска (Пермский край). Еще будучи школьником, Виталий Мельчаков создал открытый профиль в популярной соцсети и назвал его «Пьяный батя». Контент был не для слабонервных — будни дворника, который дает наставления сыну исключительно в алкогольном опьянении.

Паблик раскрутился быстро. И это как раз тот случай, когда популярность пошла лишь на пользу. Причем не только главному герою, но и всей его семье. Раскрыть свое имя Виталий Мельчаков решил, только когда ему исполнилось 18. Его отца уже не ограничат в родительских правах. Виталий — самый успешный блогер Закамска.



Репутация главного героя роликов — Игоря Мельчакова — пошатнулось, как только пришла слава. Он был лучшим дворником района. Но количество подписчиков росло, и на работе стали поговаривать — восходящая звезда ведет поистине богемный образ жизни.



А Виталий продолжал снимать будни своей семьи — самой обычной, из российской глубинки. Он показывал все без прикрас на радость тысячам зрителей. «Пьяный батя» наслаждался жизнью, страстно ругался с любимой супругой и горевал от бренности бытия. Но главный герой роликов сейчас находится в глубочайшей депрессии. На улицах его узнают и потешаются.



Интересно, что свою страницу Виталий создавал, будучи еще несовершеннолетним. Но органы опеки почему-то не особо реагировали на то, в каких условиях он растет. Да и мать тогда еще школьника в застольях, любительские видео с которых набирали сотни лайков, не видит ничего зазорного. Теперь на алкоголь в доме наложено строгое табу, говорит женщина.



Подробности — в видеоматериале.