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    В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе. ДТП, Кемеровская область, автобусы, интернаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

    В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

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    В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

    В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

    В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

      В Кемеровской области на трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. Госпитализированы 16 человек.

      Известно, что почти все пострадавшие — работники дома-интерната для престарелых и инвалидов. У многих — переломы, сотрясения. Однако, по словам врачей, их жизням уже ничто не угрожает. Полицейские по факту аварии начали проверку. По одной из версий, столкновение спровоцировал водитель иномарки. Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете.

      Александр Реветнев, начальник УГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области: «По предварительной версии, водитель Hyundai не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и произвел столкновение с „Газелью“. Пострадали 16 человек».

      На месте ДТП продолжают работать полицейские и эксперты.

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