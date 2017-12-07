В ГИБДД назвали виновника ДТП с 16 пострадавшими в Кузбассе

В Кемеровской области на трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. Госпитализированы 16 человек.
Известно, что почти все пострадавшие — работники дома-интерната для престарелых и инвалидов. У многих — переломы, сотрясения. Однако, по словам врачей, их жизням уже ничто не угрожает. Полицейские по факту аварии начали проверку. По одной из версий, столкновение спровоцировал водитель иномарки. Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете.
Александр Реветнев, начальник УГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области: «По предварительной версии, водитель Hyundai не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и произвел столкновение с „Газелью“. Пострадали 16 человек».
На месте ДТП продолжают работать полицейские и эксперты.
Александр Реветнев, начальник УГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области: «По предварительной версии, водитель Hyundai не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и произвел столкновение с „Газелью“. Пострадали 16 человек».
На месте ДТП продолжают работать полицейские и эксперты.
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