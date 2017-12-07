В сельской школе в Ульяновской области разгорелся скандал из-за оплаты такси учителю

В Ульяновской области разгорелся скандал. В сельской школе учить английский оказалось слишком дорого. Сами уроки бесплатные, а вот учителя пришлось возить издалека на такси. Вся нагрузка легла на плечи родителей. Иногда ежемесячный взнос доходил до двух-трех тысяч рублей.

Учителя английского в сельской школе Старой Тюгальбуги меняются как перчатки. Одна учительница не прошла переаттестацию, ее преемница переехала, в прошлом году педагог приезжал из соседнего села. А в этом году родителям сообщили, что учителя нашли в соседнем Димитровграде, но он человек занятый — преподает в институте и ведет занятия в другом селе.



Автобус в Старую Тюгальбугу ходит, но только из города Димитровграда. А возить учителя английского приходилось с другого конца района — с Верхней Якушки, это в 50 километрах. В итоге проблему доставки почему-то возложили на родителей.



Поначалу педагога родители привозили в дальнее село на личном транспорте, скидываясь на бензин. Но потом желающих возить не оказалось. Пришлось сбрасываться на такси. Выходило по 800 рублей в месяц за ученика. От таких сумм терпеливые сельчане взбунтовались и написали жалобу.



В семье Салимзяновых детей трое. Взнос на «учительское такси» — 2400 рублей в месяц. Для матери одиночки Мили Ахметзяновой даже 800 рублей — неподъемная сумма.



Школьное руководство теперь недоумевает, почему поднялся родительский бунт, если привозить учителя было их собственным решением.



Райма Дензенова, заведующая структурным подразделением с. Старая Тюгальбуга: «Это было неожиданно, поскольку на родительских собраниях родители сами предложили такой вариант».



Сельская школа на 19 учеников называется «структурное подразделение» — никакой самостоятельности, все по указке сверху. Но после разразившегося скандала в областном министерстве образования заявили, что о таком виде школьных поборов впервые слышат.



Наталья Козлова, директор департамента общего образования Минобразования Ульяновской области: «Данная мера незаконна, потому все родительские средства должны быть возвращены родителям».



Тот самый учитель английского Равиль Мукминов, наездивший за последний месяц на 12 тысяч рублей, говорит, что помочь селу Старая Тюгальбуга его попросили в управлении образования, а о тяжелом бремени доставки, возложенном на родителей, не знал.



Рамиль Мукминов: «Я был уверен, что на уровне школы и на уровне управления образования этот вопрос был решен давно. Меня уверили, что будут из школы доставлять и обратно в школу привозить».



Теперь учитель держит дистанцию — уроки проводит онлайн из райцентра в 23 километрах. Другого способа обучить сельских рябят языку Байрона и Шекспира местные власти не нашли. Виртуальный английский — это, когда видео зависает, а звук притормаживает. Значит, домашнее задание не проверишь.



Три года назад малокомплектную школу с трудом спасли от оптимизации, а после этого скандала могут закрыть.