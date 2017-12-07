Чубайс назвал единственный потребительский продукт СССР мирового класса

СССР практически не изготавливал потребительских продуктов, которые были бы признаны на мировом уровне. Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на конгрессе предприятий наноиндустрии.
Анатолий Чубайс: «Один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт… он назывался джип „Нива“».
По словам Чубайса, мировые производители считают этот автомобиль одним из первых успешных потребительских джипов. Однако в общей линейке советских продуктов это, как считает глава «Роснано», является исключением из правил, передает RNS.
Анатолий Чубайс: «Правило состоит в том, что не было этих продуктов».
Автомобиль «Нива» был запущен в серийное производство 5 апреля 1977 года. При этом на экспорт, в том числе в Западную Европу, было отправлено свыше 500 тысяч автомобилей.
По словам Чубайса, мировые производители считают этот автомобиль одним из первых успешных потребительских джипов. Однако в общей линейке советских продуктов это, как считает глава «Роснано», является исключением из правил, передает RNS.
Анатолий Чубайс: «Правило состоит в том, что не было этих продуктов».
Автомобиль «Нива» был запущен в серийное производство 5 апреля 1977 года. При этом на экспорт, в том числе в Западную Европу, было отправлено свыше 500 тысяч автомобилей.
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