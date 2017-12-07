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    Глава Минэкономразвития вошел в состав жюри телешоу «Идея на миллион»

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Глава Минэкономразвития вошел в состав жюри телешоу «Идея на миллион»

    Глава Минэкономразвития вошел в состав жюри телешоу «Идея на миллион»

    Глава Минэкономразвития вошел в состав жюри телешоу «Идея на миллион»
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Министр экономического развития Максим Орешкин вошел в состав жюри телешоу Внешэкономбанка о стартапах «Идея на миллион». Первый выпуск выйдет в эфир 12 декабря на канале НТВ. По итогам шоу победители поделят призовой фонд в 60 миллионов рублей.

    Помимо Орешкина, в список судей, которые определят тройку победителей, вошли председатель Правления Внешэкономбанка Сергей Горьков, заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления Алексей Иванченко, а также ряд крупных бизнесменов, представителей институтов развития, занимающихся поддержкой технологических стартапов, и популярные телезвезды.

    Максим Орешкин: «Предприниматели — это те люди, которые рискуют, генерируют новые идеи, двигают российскую экономику вперед. Я надеюсь, что это шоу вселит уверенность в начинающих бизнесменов и тем самым будет способствовать экономическому росту. Существуют специальные фонды, которые отбирают стартапы, молодых изобретателей с оригинальными идеями и предоставляют им финансирование. Я уверен, что для кого-то из участников эта программа станет путевкой в жизнь».

    Новое шоу с ведущим Сергеем Малоземовым представит на суд жюри и телезрителей 35 инновационных проектов в области промышленности, IT-технологий, фармацевтики, биотехники и энергоэффективных технологий. Участники выдвинули широкий спектр идей и решений, которые могут найти применение в повседневной жизни общества уже в ближайшее время: портативные кинотеатры, бионические протезы, настольные кондиционеры, тесты на риск инсульта и десятки других стартапов.

    Телешоу «Идея на миллион», запущенное по инициативе Внешэкономбанка, ориентировано на отбор лучших инновационных бизнес-проектов. Для участия в программе было подано более 500 заявок, из них в лонг-лист вошли 35 стартапов.
    Премьера шоу состоится в эфире НТВ 12 декабря в 00:25.

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