Курс биткоина перешагнул отметку в $15 000

Курс биткоина вырос на 19% и установил новый рекорд, превысив отметку в 15 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.
Это не первый рекорд за сегодня, ранее в четверг была преодолена отметка в 14 тысяч долларов.
Биткоин активно растет с начала прошлой недели. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex на 2 тыс. долларов, до 9,001 тыс. долларов. Однако затем криптовалюта возобновила рост.
Это не первый рекорд за сегодня, ранее в четверг была преодолена отметка в 14 тысяч долларов.
Биткоин активно растет с начала прошлой недели. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex на 2 тыс. долларов, до 9,001 тыс. долларов. Однако затем криптовалюта возобновила рост.
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