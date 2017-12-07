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    Курс биткоина перешагнул отметку в $15 000

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    Курс биткоина перешагнул отметку в $15 000

    Курс биткоина перешагнул отметку в $15 000

    Курс биткоина вырос на 19% и установил новый рекорд, превысив отметку в 15 тысяч долларов.

    Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.

    Это не первый рекорд за сегодня, ранее в четверг была преодолена отметка в 14 тысяч долларов.

    Биткоин активно растет с начала прошлой недели. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex на 2 тыс. долларов, до 9,001 тыс. долларов. Однако затем криптовалюта возобновила рост.

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