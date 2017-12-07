Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
    •  

    Парламент Австралии легализовал однополые браки

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Chris Tilley
    Парламент Австралии легализовал однополые браки

    Парламент Австралии легализовал однополые браки

    Парламент Австралии легализовал однополые браки
  • Фото: Reuters © 2017, Chris Tilley

    • Парламент Австралии принял закон, позволяющий регистрировать браки между представителями одного пола.

    Как сообщает Associated Press, закон должен вступить в силу в январе 2018 года. А уже в феврале, как ожидается, в Австралии зарегистрируют первые однополые союзы.

    На прошлой неделе предложение о легализации однополых браков было поддержано сенатом страны (43 голоса «за» и 12 — «против»).

    Ранее палата представителей австралийского парламента приняла закон, который вносит поправку в определение понятия «брак». Теперь в Австралии это будет союз между двумя людьми, а не союз между мужчиной и женщиной.

    Согласно данным социологов, легализацию однополых браков в Австралии поддерживают более 60% жителей страны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru