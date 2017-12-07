На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

На Ростовской атомной электростанции запустили новый — четвертый энергоблок.

Сейчас предприятие, входящее в госкорпорацию «Росатом», уже производит более 40% всей электроэнергии региона и с введением нового блока эта доля увеличится.



Сейчас энергопотребление на юге России активно растет, а пуск нового блока позволит подключить новых потребителей, обеспечит устойчивое энергоснабжение



Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»: «Взгляды прикованы именно сюда, так как здесь очень ответственные операции по загрузке ядерного топлива. Мы сегодня знаем, что Ростовская АЭС в составе четырех энергоблоков — одна из лучших в России по показателям безопасности и эффективности».



Пуск нового блока позволит Ростовской области войти в топ-10 российских регионов по объему генерации.