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    На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок. Росатом, Ростовская область, атомная энергетика, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

    На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

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    На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

    На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

    На Ростовской АЭС запустили четвертый энергоблок

      На Ростовской атомной электростанции запустили новый — четвертый энергоблок.

      Сейчас предприятие, входящее в госкорпорацию «Росатом», уже производит более 40% всей электроэнергии региона и с введением нового блока эта доля увеличится.

      Сейчас энергопотребление на юге России активно растет, а пуск нового блока позволит подключить новых потребителей, обеспечит устойчивое энергоснабжение

      Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом»: «Взгляды прикованы именно сюда, так как здесь очень ответственные операции по загрузке ядерного топлива. Мы сегодня знаем, что Ростовская АЭС в составе четырех энергоблоков — одна из лучших в России по показателям безопасности и эффективности».

      Пуск нового блока позволит Ростовской области войти в топ-10 российских регионов по объему генерации.

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