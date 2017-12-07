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    «Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль. валюта, доллар, рубль, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль

    «Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль

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    «Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль

    «Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль

    «Не рухнет»: глава МЭР призвал не беспокоиться за рубль

      Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что ждать от рубля в следующем году, а также в декабре уходящего 2017-го. Последнее очень актуально для тех, кто собирается отправиться в Новый год за границу.

      Декабрь для рубля — месяц непростой. На последние месяцы года приходятся крупные выплаты компаний по внешнему долгу. Для этого они закупают иностранную валюту, и та в свою очередь начинает расти в цене. Кроме того, Минфин увеличит покупку валюты до рекордного уровня, да и у россиян в памяти еще декабрь 2014 года, отметившийся резким падением рубля.

      В апреле глава ведомства Максим Орешкин заявлял, что российская валюта переоценена, а потому зимой, если цены на нефть упадут, мы может увидеть доллар по 68 рублей. Но с тех пор цены на сырье только выросли.

      В интервью изданию Газета.Ru министр сказал, что сегодня рубль торгуется там, где он примерно и должен торговаться. А на вопрос, не рухнет ли он, Орешкин ответил однозначно: не рухнет — ни в декабре, ни в следующем году.

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