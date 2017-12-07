Мужчина погиб при пожаре на помойке на северо-востоке Москвы

Мужчина погиб при пожаре, произошедшем под навесом мусорного контейнера на
северо-востоке столицы.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело нашли на улице Константинова.
Из сообщения источника: «Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина скончался после возгорания мусора в кабине для контейнеров».
На теле погибшего обнаружены ожоги третьей и четвертой степени. По предварительным данным, он скончался примерно за полчаса до прибытия полиции, уточнил источник. СК проводит проверку по факту случившегося.
Из сообщения источника: «Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина скончался после возгорания мусора в кабине для контейнеров».
На теле погибшего обнаружены ожоги третьей и четвертой степени. По предварительным данным, он скончался примерно за полчаса до прибытия полиции, уточнил источник. СК проводит проверку по факту случившегося.
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