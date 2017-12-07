Перепутавший дома житель Братска получил 12 лет за убийство «любовника» жены

Житель Братска (Иркутская область) проведет 12 лет за решеткой за убийство незнакомца, которого он ошибочно принял за любовника жены.
Согласно решению Падунского суда Братска, 25-летний местный житель будет отбывать наказание — 12 лет лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима.
Убийство произошло летом этого года. Пьяный мужчина пришел, как он думал, к квартире своей жены. За дверью он услышал мужской и женский голос, сделав вывод, что супруга ему изменяет. Когда дверь открыл мужчина, нетрезвый гость ударил его ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Позже выяснилось, что молодой человек, как в известном советском кинофильме «Ирония судьбы», ошибочно зашел вместо своего дома в соседний с аналогичным расположением квартир на лестничной площадке. Двери квартир также визуально не отличались друг от друга, сообщает «Интерфакс».
Убийство произошло летом этого года. Пьяный мужчина пришел, как он думал, к квартире своей жены. За дверью он услышал мужской и женский голос, сделав вывод, что супруга ему изменяет. Когда дверь открыл мужчина, нетрезвый гость ударил его ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Позже выяснилось, что молодой человек, как в известном советском кинофильме «Ирония судьбы», ошибочно зашел вместо своего дома в соседний с аналогичным расположением квартир на лестничной площадке. Двери квартир также визуально не отличались друг от друга, сообщает «Интерфакс».
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