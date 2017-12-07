Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого музыканта 2017 года

Американский рэпер Дидди стал самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes.
Список самых высокооплачиваемых музыкантов в 2017 году по версии журнала Forbes возглавил рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Дидди. По данным издания, он заработал в 2017 году 130 млн долларов, примерно 70 млн их которых принесли продажи коллекций фирменной одежды. Почти столь же важной частью дохода музыканта стали гонорары от рекламы британской водки компании Diageo.
Второе место в списке Forbes заняла американская поп-звезда Бейонсе, которая заработала 105 млн долларов. На третьей строчке рейтинга канадский исполнитель хип-хопа Дрейк с доходом 94 млн долларов.
Второе место в списке Forbes заняла американская поп-звезда Бейонсе, которая заработала 105 млн долларов. На третьей строчке рейтинга канадский исполнитель хип-хопа Дрейк с доходом 94 млн долларов.
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