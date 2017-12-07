Роковая шпионка Кристин Килер умерла в полном одиночестве

Она была любовницей советских разведчиков и британских министров. Так кем же была скончавшаяся Кристин Килер: прожигательницей жизни или хитрой шпионкой?
Накануне британские СМИ сообщили о смерти Кристин Килер, легендарной дамы, обладательницы негласного титула «Мата Хари 60-х». Она тогда повлияла на историю отношений сразу двух государств: Великобритании и СССР. Не будь ее, политическая карта Соединенного королевства выглядела бы иначе. А советская разведка не лишилась бы своего человека в высших дипломатических кругах.
Ее фамилия была созвучна слову «убийца», про ее жизнь снимали фильмы. Фотография этой женщины в стиле «ню» выставлена в национальной галерее Лондона. Кристин Килер посвящали музыку. В начале 1960-х юную фотомодель и стриптизершу Кристин приметил художник Стивен Уорд, который устраивал для особо важных персон вечеринки по формуле «секс, наркотики, рок-н-ролл». Там она и стала любовницей, одновременно, военного министра Британии Джона Профьюмо и советского атташе Евгения Иванова.
Грандиозный скандал разразился, когда выяснилось, что Иванов был офицером контрразведки, а организатор вечеринок — его агентом. Кристин обвинили в шпионаже и Великобритания и СССР. Иванова вернули в СССР и разжаловали, после чего он спился. Министр Профьюмо с позором ушел в отставку, из-за этого скандала консерваторы проиграли выборы. Художник-сутенер Уорд покончил с собой. А Кристин Килер, получив репутацию роковой женщины, вышла сухой из воды и продолжила роскошную жизнь.
На своей популярности она неплохо зарабатывала: издала четыре книги воспоминаний, снималась в откровенных фотосессиях, участвовала в телешоу. Но потом слава и деньги сошли на нет. В отличие от Маты Хари, Кристин Килер умерла в старости, в лондонской больничной палате. Умерла в одиночестве: ее дети порвали с ней отношения, а друзей у Кристин не осталось.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Ее фамилия была созвучна слову «убийца», про ее жизнь снимали фильмы. Фотография этой женщины в стиле «ню» выставлена в национальной галерее Лондона. Кристин Килер посвящали музыку. В начале 1960-х юную фотомодель и стриптизершу Кристин приметил художник Стивен Уорд, который устраивал для особо важных персон вечеринки по формуле «секс, наркотики, рок-н-ролл». Там она и стала любовницей, одновременно, военного министра Британии Джона Профьюмо и советского атташе Евгения Иванова.
Грандиозный скандал разразился, когда выяснилось, что Иванов был офицером контрразведки, а организатор вечеринок — его агентом. Кристин обвинили в шпионаже и Великобритания и СССР. Иванова вернули в СССР и разжаловали, после чего он спился. Министр Профьюмо с позором ушел в отставку, из-за этого скандала консерваторы проиграли выборы. Художник-сутенер Уорд покончил с собой. А Кристин Килер, получив репутацию роковой женщины, вышла сухой из воды и продолжила роскошную жизнь.
На своей популярности она неплохо зарабатывала: издала четыре книги воспоминаний, снималась в откровенных фотосессиях, участвовала в телешоу. Но потом слава и деньги сошли на нет. В отличие от Маты Хари, Кристин Килер умерла в старости, в лондонской больничной палате. Умерла в одиночестве: ее дети порвали с ней отношения, а друзей у Кристин не осталось.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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