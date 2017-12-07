Дания планирует построить 90-метровую шпионскую башню

Антироссийская паника вспыхнула там, где не ждали, в Дании. Там решили строить шпионскую станцию: башню, высотой со статую Свободы, предназначенную для радиоперехвата в акватории Балтики и на территории России.
На датском острове Борнхольм в течение десятилетий действовал радиолокационный комплекс, который создавался еще в период холодной войны, потом его закрыли. Что же теперь так напугало датчан, и зачем им прослушивать Россию? И как в самой Дании воспринимают эту новость?
Карстен Андерсен, представитель движения «За мир»: «Я считаю что причина разговоров о шпионской башне в Борнхольме, на самом деле, кроется в противостоянии между Россией и Западом. И само по себе строительство башни — это еще один шаг в разжигании этого конфликта, который только еще больше угрожает мировой безопасности. Из-за Украины регион Балтийского моря стал горячей точкой. Наши политики и СМИ постоянно, каждый день говорят, что русские всем угрожают. Вот такое однобокое представление образа России и Путина в датской прессе. Из-за этого мы закупаем военные самолеты, увеличиваем бюджет на оборону. Но проблема в том что, все это лишь провоцирует риск применения оружия бессознательно или по ошибке».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Карстен Андерсен, представитель движения «За мир»: «Я считаю что причина разговоров о шпионской башне в Борнхольме, на самом деле, кроется в противостоянии между Россией и Западом. И само по себе строительство башни — это еще один шаг в разжигании этого конфликта, который только еще больше угрожает мировой безопасности. Из-за Украины регион Балтийского моря стал горячей точкой. Наши политики и СМИ постоянно, каждый день говорят, что русские всем угрожают. Вот такое однобокое представление образа России и Путина в датской прессе. Из-за этого мы закупаем военные самолеты, увеличиваем бюджет на оборону. Но проблема в том что, все это лишь провоцирует риск применения оружия бессознательно или по ошибке».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии