В Петербург привезли сокровища Якутии

В Российском этнографическом музее представили более 130 экспонатов, созданных якутскими ювелирами.

Взгляды посетителей приковывает ослепительный блеск бриллиантов и таинственное сияние золотых самородков, самые крупные из которых весят больше килограмма. Наиболее крупные необработанные алмазы названы в честь выдающихся личностей. Например, 172-каратный носит имя академика Сахарова.



Поводом для особой гордости считаются изделия из чароита. Именно в Якутии находится единственное в мире месторождение этого сиреневого самоцвета. Но, как утверждают создатели экспозиции, самое главное богатство не в природных кладовых, а в сердцах жителей Республики Саха.



Выставка в Этнографическом музее — лишь часть обширной культурной программы, приуроченной сразу к нескольким юбилейным датам. Так, в этом году исполняется 385 лет с момента вхождения Якутии в состав Российского государства. А современная Республика Саха в этом году отмечает 95-летие.