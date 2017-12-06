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    В Петербург привезли сокровища Якутии. Санкт-Петербург, Якутия, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербург привезли сокровища Якутии

    В Петербург привезли сокровища Якутии

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    В Петербург привезли сокровища Якутии

    В Петербург привезли сокровища Якутии

      В Российском этнографическом музее представили более 130 экспонатов, созданных якутскими ювелирами.

      Взгляды посетителей приковывает ослепительный блеск бриллиантов и таинственное сияние золотых самородков, самые крупные из которых весят больше килограмма. Наиболее крупные необработанные алмазы названы в честь выдающихся личностей. Например, 172-каратный носит имя академика Сахарова.

      Поводом для особой гордости считаются изделия из чароита. Именно в Якутии находится единственное в мире месторождение этого сиреневого самоцвета. Но, как утверждают создатели экспозиции, самое главное богатство не в природных кладовых, а в сердцах жителей Республики Саха.

      Выставка в Этнографическом музее — лишь часть обширной культурной программы, приуроченной сразу к нескольким юбилейным датам. Так, в этом году исполняется 385 лет с момента вхождения Якутии в состав Российского государства. А современная Республика Саха в этом году отмечает 95-летие.

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