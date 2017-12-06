ЦБ РФ засекретил список банков в сфере гособоронзаказа

ЦБ РФ убрал из открытого доступа список уполномоченных банков по сопровождению контрактов в сфере гособоронзаказа.
В последний раз список уполномоченных банков в сфере гособоронзаказа обновлялся в начале октября. Сейчас перечня на сайте регулятора нет, сообщает «Интерфакс».
Ранее в список входили: «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Всероссийский банк развития регионов», «Новикомбанк», «Россия» и банк «Санкт-Петербург».
Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволяет ЦБ РФ и правительству сделать закрытыми список банков, сопровождающих контракты в сфере гособоронзаказа, а также критерии отбора таких кредитных организаций. Документ был внесен в Госдуму в срочном порядке. Ожидается, что парламентарии примут его до конца года.
В рамках этого же закона предлагается внести поправки в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о бухучете, согласно которым компании могут не раскрывать информацию о себе по решению правительства.
В нынешней версии закона в числе прочего прописано, что банк может получить соответствующий статус, если его капитал превышает 100 млрд рублей, банк находится под контролем РФ или ЦБ и работает со сведениями, составляющих гостайну.
В сентябре Bloomberg сообщал, что в правительстве ищут варианты снизить риски при финансировании оборонных предприятий после принятия закона о санкциях в США. По данным источника, под особой угрозой оказались «Сбербанк» и ВТБ. Также назывался вариант создания нового государственного банка для финансирования оборонного сектора. Эти сведения еще в ноябре «Коммерсанту» и «Ведомостям» подтвердили и несколько российских банкиров.
Ранее в список входили: «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Всероссийский банк развития регионов», «Новикомбанк», «Россия» и банк «Санкт-Петербург».
Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволяет ЦБ РФ и правительству сделать закрытыми список банков, сопровождающих контракты в сфере гособоронзаказа, а также критерии отбора таких кредитных организаций. Документ был внесен в Госдуму в срочном порядке. Ожидается, что парламентарии примут его до конца года.
В рамках этого же закона предлагается внести поправки в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о бухучете, согласно которым компании могут не раскрывать информацию о себе по решению правительства.
В нынешней версии закона в числе прочего прописано, что банк может получить соответствующий статус, если его капитал превышает 100 млрд рублей, банк находится под контролем РФ или ЦБ и работает со сведениями, составляющих гостайну.
В сентябре Bloomberg сообщал, что в правительстве ищут варианты снизить риски при финансировании оборонных предприятий после принятия закона о санкциях в США. По данным источника, под особой угрозой оказались «Сбербанк» и ВТБ. Также назывался вариант создания нового государственного банка для финансирования оборонного сектора. Эти сведения еще в ноябре «Коммерсанту» и «Ведомостям» подтвердили и несколько российских банкиров.
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