Правозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора

Презентация
интернет-свода расстрелянных в СССР состоялась в Российской национальной библиотеке.
Новый интернет-свод имен жертв политических репрессий одновременно открыли в Москве и Петербурге. Этот уникальный проект содержит информацию о почти трех миллионах граждан, репрессированных в советское время с момента Октябрьской революции и до середины 1950-х годов.
Энтузиасты из московского отделения общества «Мемориал» и петербургского центра «Возвращенные имена» работали в архивах различных ведомств на протяжении семи лет. И теперь на специально созданном сайте многие смогут узнать судьбу своих репрессированных родственников.
По словам создателей интернет-портала, три миллиона человек — лишь четвертая часть всех погибших в период красного террора. Их общее количество превышает 12 миллионов человек.
Энтузиасты из московского отделения общества «Мемориал» и петербургского центра «Возвращенные имена» работали в архивах различных ведомств на протяжении семи лет. И теперь на специально созданном сайте многие смогут узнать судьбу своих репрессированных родственников.
По словам создателей интернет-портала, три миллиона человек — лишь четвертая часть всех погибших в период красного террора. Их общее количество превышает 12 миллионов человек.
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