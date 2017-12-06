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    Правозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора. СССР, Санкт-Петербург, история, права человека, репрессии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора

    Правозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора

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    Правозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора

    Правозащитники Москвы и Петербурга представили сайт о жертвах советского террора

      Презентация интернет-свода расстрелянных в СССР состоялась в Российской национальной библиотеке.

      Новый интернет-свод имен жертв политических репрессий одновременно открыли в Москве и Петербурге. Этот уникальный проект содержит информацию о почти трех миллионах граждан, репрессированных в советское время с момента Октябрьской революции и до середины 1950-х годов.

      Энтузиасты из московского отделения общества «Мемориал» и петербургского центра «Возвращенные имена» работали в архивах различных ведомств на протяжении семи лет. И теперь на специально созданном сайте многие смогут узнать судьбу своих репрессированных родственников.

      По словам создателей интернет-портала, три миллиона человек — лишь четвертая часть всех погибших в период красного террора. Их общее количество превышает 12 миллионов человек.

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