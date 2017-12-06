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    Газон питерского стадиона перепахали из-за бомбы. Санкт-Петербург, курьезы, стадионы, телефонный терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГазон питерского стадиона перепахали из-за бомбы

    Газон питерского стадиона перепахали из-за бомбы

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    Газон питерского стадиона перепахали из-за бомбы

    Газон питерского стадиона перепахали <nobr>из-за</nobr> бомбы

      Анонимный звонок о заминировании вынудил росгвардейцев вырыть несколько ям на футбольном поле.

      Газон на стадионе «Санкт-Петербург» начали снимать раньше запланированного срока. И всё это благодаря бойцам Росгвардии.

      Сегодня на арену поступил анонимный звонок о заминировании. Сотрудников спортивного комплекса эвакуировали, а правоохранители проверили трибуны, внутренние помещения и поле. Для этого пришлось даже вырыть несколько ям, которые обследовали служебные собаки.

      В результате никаких опасных предметов не обнаружили. А вот о дальнейшей судьбе разрытого газона ничего не известно. Впрочем, в этом году на нем уже играть не будут. «Зенит» вернется на Крестовский остров лишь весной. Возможно, к тому моменту поле заменят целиком.

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