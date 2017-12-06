Газон питерского стадиона перепахали из-за бомбы

Анонимный звонок о заминировании вынудил росгвардейцев вырыть несколько ям на футбольном поле.

Газон на стадионе «Санкт-Петербург» начали снимать раньше запланированного срока. И всё это благодаря бойцам Росгвардии.



Сегодня на арену поступил анонимный звонок о заминировании. Сотрудников спортивного комплекса эвакуировали, а правоохранители проверили трибуны, внутренние помещения и поле. Для этого пришлось даже вырыть несколько ям, которые обследовали служебные собаки.



В результате никаких опасных предметов не обнаружили. А вот о дальнейшей судьбе разрытого газона ничего не известно. Впрочем, в этом году на нем уже играть не будут. «Зенит» вернется на Крестовский остров лишь весной. Возможно, к тому моменту поле заменят целиком.