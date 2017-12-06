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    Хоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны. МОК, Олимпиада, допинг, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны

    Хоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны

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    Хоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны

    Хоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны

    Хоккеист Борис Михайлов: надо ехать на Олимпиаду и защищать честь страны

      Бывший наставник сборной России по хоккею и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что россияне должны принять участие в Играх в Пхёнчхане.

      В интервью НТВ знаменитый хоккеист назвал безобразным решение Международного олимпийского комитета (МОК), дисквалифицировавшего Олимпийский комитет России, подчеркнув, что российским спортсменам все равно надо ехать на Игры и защищать честь страны.

      Борис Михайлов: «Решение МОК я считаю безобразным. Ехать или не ехать? У меня нет сомнения, что надо ехать. Да, неприятно, что не под родным нашим флагом. Но вся наша страна будет знать своих героев в лицо, переживать и желать им победы».

      Также прославленный нападающий ЦСКА и сборной СССР призвал российских олимпийцев объединиться и «выступить так, чтобы все видели, что нас не сломить духом».

      Борис Михайлов: «Я убежден, что надо ехать, выступать и защищать честь нашей страны. Неважно, под каким флагом. Будем переживать всей страной».

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