Российские спортсмены выступили за поездку на Олимпиаду в Пхёнчхане

Вопрос о поездке наших спортсменов в Пхёнчхан решится 12 декабря на Олимпийском собрании. В Кремле заявили, что сейчас нужно исключить эмоции и прежде чем делать
какие-либо заключения, следует серьезно проанализировать решение Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в МОК сегодня прокомментировали политики и многие известные спортсмены.
Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию: «Решение даже не против наших спортсменов — здесь больше решение против страны, против представителей страны в международной организации. Этим самым вбивают клин между нами всеми».
Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину: «Нам дали, с одной стороны, возможность выступить, хоть и в жестких рамках, но в то же время если государство примет решение, что мы будем бойкотировать, то, я считаю, мы совершим большую ошибку».
Эдуард Исаков, член Совета Федерации РФ, мастер спорта международного класса: «Сегодня надо шаг назад сделать, начать с чистого листа и дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпийских играх».
Свое мнение о том, ехать ли нашим спортсменам на Олимпиаду, зрители НТВ могут высказать на страницах нашего телеканала в соцсетях и мессенджерах. Результаты к этому часу: пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте» и Twitter склоняются к тому, что от участия в Играх нужно отказаться. А в Telegram большой перевес у тех, кто считает, что на Олимпиаду надо поехать и всех победить. Голосование продолжается.
Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину: «Нам дали, с одной стороны, возможность выступить, хоть и в жестких рамках, но в то же время если государство примет решение, что мы будем бойкотировать, то, я считаю, мы совершим большую ошибку».
Эдуард Исаков, член Совета Федерации РФ, мастер спорта международного класса: «Сегодня надо шаг назад сделать, начать с чистого листа и дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпийских играх».
Свое мнение о том, ехать ли нашим спортсменам на Олимпиаду, зрители НТВ могут высказать на страницах нашего телеканала в соцсетях и мессенджерах. Результаты к этому часу: пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте» и Twitter склоняются к тому, что от участия в Играх нужно отказаться. А в Telegram большой перевес у тех, кто считает, что на Олимпиаду надо поехать и всех победить. Голосование продолжается.
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